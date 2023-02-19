影／詐欺前科運鈔保全2分鐘偷走200萬 直接付現爽買BMW露餡遭逮

台中市22歲賴姓保全員昨天利用職務監守自盜，於南投草屯隨車戒護運鈔時，竊走運鈔車內的現金200萬元，逃往台中並用贓款72萬元買了BMW中古車，警方獲報後，以車追人、手機定位追緝，昨晚順利逮人，將依業務侵占罪嫌送辦。

據了解，賴嫌任職於龍邦保全，昨天上午與28歲吳姓保全員2人一組，戒護運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，兩人將運鈔車停放在當地青雲街，吳男先下車進入餐廳用餐，由賴嫌留守車上戒備護鈔。未料，約莫2分鐘，賴嫌也進入餐廳。

賴嫌向吳男表示，他姊姊有事找他，將運鈔車鑰匙和金庫鑰匙交給吳男，逕自離去，吳用餐後返回車上等候，但賴卻遲遲未歸，打了1個多小時電話給他，一直沒人接聽，吳發覺情況有異，檢查車上金庫發現少200萬元，下午2時許報警。

警方調查，賴男離開時，手上提著一個綠色手提袋，袋內疑似裝著贓款，他步行往草屯圓環方向離去，但他得手後竟不是逃亡藏匿，而是搭計程車去台中烏日一家車行，直接付款72萬元，買了一輛BMW中古車，也讓警方有跡可循追緝。

據了解，賴嫌有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科，到龍邦保全工作才1個月，吳男到職也僅3個月，兩人都是保全菜鳥，賴可能覺得有機可趁下手，而賴犯案後直接使用真實姓名買車，以車追人成功逮人，並起獲剩餘贓款103萬元。

草屯警分局表示，昨天獲報該案立刻成立專案小組，過程中發現賴嫌購買中古車換車逃逸， 以人追車、以車追人，立刻鎖定其動向，發現他駕車徘徊在台中街頭，追查至台中市豐原區將其攔截逮捕，並查獲贓款，將依業務侵占罪嫌移送法辦。

至於賴嫌犯案動機、有無共犯及贓款流向等，警方表示，該案應無共犯，但其吳姓同事有無延遲報案仍待釐清；而賴嫌的犯案動機係因缺錢花用或其他因素，以及贓款使用方向仍有待進一步調查。