監視影像曝光！新北女駕駛黃燈急停 後方老翁不及反應追撞

新北市五股區成蘆橋上橋處，昨晚近9時發生2車追撞事故造成4人受傷送醫，警方調閱路口監視器，發現是陳姓女子駕駛的轎車，因橋頭號誌燈由綠轉黃停下，被後方由高姓老翁駕駛的轎車追撞。

據了解，成蘆橋五股端因道路岔口較複雜，從八里、五股獅子頭方向要上成蘆橋到蘆洲的車輛，上橋之前會碰到2處紅綠燈，若通過第1處就加速準備上橋，萬一第2處開始轉換燈號，便有可能會來不及反應。

昨晚54歲陳姓女子駕駛轎車搭載2名乘客共3人，行駛到第2處紅綠燈時，號誌剛好由綠轉黃，她急忙減速停下，後方由69歲高姓老翁駕駛的轎車，來不及反應發生追撞。

陳女的車被推上分隔島，正面撞擊號誌燈桿，車頭、車尾均嚴重毀損。高姓老翁的左前車頭撞爛，撞擊之後向前滑行1小段距離停下。所幸2輛車上4人都僅受肢體擦挫傷、頭暈，送醫包紮、檢查，暫無大礙。