快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監視影像曝光！新北女駕駛黃燈急停 後方老翁不及反應追撞

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區成蘆橋上橋處，昨晚近9時發生2車追撞事故造成4人受傷送醫，警方調閱路口監視器，發現是陳姓女子駕駛的轎車，因橋頭號誌燈由綠轉黃停下，被後方由高姓老翁駕駛的轎車追撞。

據了解，成蘆橋五股端因道路岔口較複雜，從八里、五股獅子頭方向要上成蘆橋到蘆洲的車輛，上橋之前會碰到2處紅綠燈，若通過第1處就加速準備上橋，萬一第2處開始轉換燈號，便有可能會來不及反應。

昨晚54歲陳姓女子駕駛轎車搭載2名乘客共3人，行駛到第2處紅綠燈時，號誌剛好由綠轉黃，她急忙減速停下，後方由69歲高姓老翁駕駛的轎車，來不及反應發生追撞。

陳女的車被推上分隔島，正面撞擊號誌燈桿，車頭、車尾均嚴重毀損。高姓老翁的左前車頭撞爛，撞擊之後向前滑行1小段距離停下。所幸2輛車上4人都僅受肢體擦挫傷、頭暈，送醫包紮、檢查，暫無大礙。

2名駕駛都沒喝酒，詳細肇事原因及責任歸屬，尚待進一步鑑識調查釐清。

陳女的車被後方追撞，衝上分隔島正面撞擊燈桿停下。記者林昭彰／翻攝
陳女的車被後方追撞，衝上分隔島正面撞擊燈桿停下。記者林昭彰／翻攝
陳女的車被後方追撞，衝上分隔島正面撞擊燈桿停下，車頭、車尾均嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
陳女的車被後方追撞，衝上分隔島正面撞擊燈桿停下，車頭、車尾均嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
高姓老翁駕車追撞前方急停車輛，把對方推上分隔島撞燈桿，自己的左前車頭也撞爛。記者林昭彰／翻攝
高姓老翁駕車追撞前方急停車輛，把對方推上分隔島撞燈桿，自己的左前車頭也撞爛。記者林昭彰／翻攝

紅綠燈

延伸閱讀

新北成蘆橋五股端兩車追撞 4人輕傷肇因待查

拆違建涉包庇屋主 新北拆除大隊3人羈押禁見

影／台中轎車撞牆翻車1機車騎士慘遭壓頂 驚險影片曝光

虎豹潭事件遭糾正 新北增設監視、山洪前兆告示

相關新聞

影／詐欺前科運鈔保全2分鐘偷走200萬 直接付現爽買BMW露餡遭逮

台中市22歲賴姓保全員昨天利用職務監守自盜，於南投草屯隨車戒護運鈔時，竊走運鈔車內的現金200萬元，逃往台中並用贓款72...

國中生被父家暴仍到處借錢讓父飽食 父病逝他無力安葬

台東縣一名國中生長期被父親家暴對待，仍到處向親戚借錢讓父親能飽食，父親日前病逝，國中生無力安葬，台中市水幫漁公益協會成員...

漲3倍 高雄男開賓士雇人偷24條瓜還車貸 輪胎沉陷遭活逮

高雄冬瓜因年初寒害、量少，1公斤7元漲到20元，鄧姓男子見瓜價漲3倍，為還賓士車貸，雇請工人偷竊甲仙農地24條冬瓜，搬上...

影／子失憶、父想像 聯手搞出烏龍竊案 中警靠細節偵破

台中市張姓男子在16日深夜報案，稱停在住家車庫的機車失竊，當時張父還幫腔，當天中午還有車庫看到機車，不過警方確認車庫上鎖...

北巿激動男衝入健身房砸店 推倒電腦拿壺鈴砸碎玻璃傷店員

潘姓男子在台北市信義路三段某健身房，疑因溝通不良憤怒砸店，情緒激動推倒櫃台電腦、揮掉桌上告示牌，導致店員受傷，甚至拿壺鈴...

監視影像曝光！新北女駕駛黃燈急停 後方老翁不及反應追撞

新北市五股區成蘆橋上橋處，昨晚近9時發生2車追撞事故造成4人受傷送醫，警方調閱路口監視器，發現是陳姓女子駕駛的轎車，因橋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦