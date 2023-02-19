大武義消自製「山區行動擔架」搶時間救傷者下山

台東縣大武義消分隊為更快速完成山區救援任務，隊員們共同發想、設計「山區行動擔架」，經義消副小隊長葉聰寶以回收自行車輪、焊接製作完工，多次進入浸水營古道救傷者載運下山送醫，義消分隊長蔡作奎直言，地方人力不足「義消弟兄們真的很拚！」

台東縣消防局今年執行「勤1休1」新制後，各分隊人力皆不足，各類勤務都需義消支援，其中大武消防分隊15名義消弟兄，不僅救災救難出勤率高，隊員們在多次山區救援發現，應設計一款適合山區救援「行動擔架」，才能助傷者更快速下山送醫。

蔡作奎表示，大武山區的地形崎嶇難走，很多路段還必須攀爬，過去接觸到傷者後，讓傷者躺擔架後，眾弟兄只能靠人力抬擔架下山，沒路走就輪流背，沿路不只辛苦，下山耗費時間更長，這對搶時間的救護工作是很大挑戰。

葉聰寶說，消防局曾經採購一組「獨輪擔架」、聽說價格逾20萬元，但大武分隊不知何時才能配發到，弟兄們共同構思後決定自行製作改裝，他以回收自行車輪，搭配家中鋼材、義消擔架，耗時1天焊接製作完工。