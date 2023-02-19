后里這家銀行成功阻詐4次 警方到銀行頒感謝狀

大甲警民「阻詐防線」屢屢奏效，台中市大甲警分局義里派出所日前接獲台中商業銀行后里分行通報，及時勸阻民眾受騙，這家銀行已成功阻詐4次，警方到銀行頒感謝狀。

大甲警分局長謝建國為感謝銀行行員與警員攜手防阻詐騙案件，到銀行頒發感謝狀及禮品致謝，也提醒民眾，詐騙手法翻新也有老哏，大家不要受騙。

大甲警分局義里派出所日前接獲台中商業銀行后里分行通報，稱有民眾疑遭詐騙，警員呂孟芯、何秩騰趕到銀行。據了解，49歲女子透過LINE加上好友的方式，認識一名seewie男姓友人，聊天後，友人向她介紹股票投資，低風險、高獲利，引導她至不明網站註冊，被害人至銀行設定約定帳戶，對方再要她匯款5萬元到指定帳戶。

楊女不疑，聽從指示到銀行申請約定轉帳並辦理匯款，行員機警通報，員警即時到場協助處理，耐心向楊女舉例說明，這是詐騙集團慣用的假投資詐騙手法，她才驚覺可能遭到詐騙，放棄匯款，保住5萬元。