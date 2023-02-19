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后里這家銀行成功阻詐4次 警方到銀行頒感謝狀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大甲警民「阻詐防線」屢屢奏效，台中市大甲警分局義里派出所日前接獲台中商業銀行后里分行通報，及時勸阻民眾受騙，這家銀行已成功阻詐4次，警方到銀行頒感謝狀。

大甲警分局長謝建國為感謝銀行行員與警員攜手防阻詐騙案件，到銀行頒發感謝狀及禮品致謝，也提醒民眾，詐騙手法翻新也有老哏，大家不要受騙。

大甲警分局義里派出所日前接獲台中商業銀行后里分行通報，稱有民眾疑遭詐騙，警員呂孟芯、何秩騰趕到銀行。據了解，49歲女子透過LINE加上好友的方式，認識一名seewie男姓友人，聊天後，友人向她介紹股票投資，低風險、高獲利，引導她至不明網站註冊，被害人至銀行設定約定帳戶，對方再要她匯款5萬元到指定帳戶。

楊女不疑，聽從指示到銀行申請約定轉帳並辦理匯款，行員機警通報，員警即時到場協助處理，耐心向楊女舉例說明，這是詐騙集團慣用的假投資詐騙手法，她才驚覺可能遭到詐騙，放棄匯款，保住5萬元。

大甲警分局長謝建國表示，為落實防詐騙宣導，保住民眾苦心積蓄，成立「阻詐防線」，充分展現警民合作共同打擊犯罪的決心，「猜猜我是誰」、「假投資」、「交友」是目前民眾遭詐騙手法前三名，他呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術。

台中商業銀行后里分行通報，有民眾疑遭詐騙，員警到場處理。圖／警方提供
台中商業銀行后里分行通報，有民眾疑遭詐騙，員警到場處理。圖／警方提供
台中商業銀行后里分行通報，成功阻詐4次，大甲警分局頒感謝狀。圖／警方提供
台中商業銀行后里分行通報，成功阻詐4次，大甲警分局頒感謝狀。圖／警方提供

詐騙集團 后里 台中市

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