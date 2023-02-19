賺錢拿不回 桃園6旬外送員砸老本買虛擬幣驚見一場空

桃園市陳姓男子從事外送、賺錢辛苦，經網友推薦投資3萬元買 虛擬貨幣【虛擬貨幣】虛擬貨幣，顧名思義就是指沒有實體的貨幣，是一種可在虛擬空間中特定社群內可以購買商品和服務的貨幣，具有交易媒介及記帳單位的貨幣功能。一般來說，虛擬貨幣並非由特定國家、地區發行，可以在全世界通用，屬於不需要支付手續費就能夠讓資產自由轉移的貨幣。買賣虛擬貨幣可透過虛擬貨幣交易所這類的集中市場，減少交易的成本。比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、狗狗幣（Dogecoin）等都屬於虛擬貨幣。 ，以為馬上就翻倍，昨想再匯款9萬元，被行員發現帳戶異常報警；警方請陳將獲利領出卻失敗，才讓他驚覺受騙，放棄匯款。

桃園警分局武陵派出所昨天下午2時接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙準備匯款，請員警到場協助勸導。

員警到場瞭解，民眾陳姓男子（61歲）透過網路認識網友，對方得知他擔任外送員，聲稱體恤他工作辛勞且危險，表示願意幫忙做虛擬貨幣投資，並可獲得豐厚的報酬。

陳男禁不住對方遊說，先分兩筆以網路匯出1000美金、約新台幣3萬元投資，看對方在Line群組每日回報獲利數目已賺了1000美金，而且越滾越大，以為每天都賺錢，才決定加碼匯出約新台幣9萬元放手一搏，昨正打算臨櫃匯款給對方指定帳戶。

經銀行查詢，陳男指定匯款的帳戶金流進出複雜異常，款項一匯入就會被轉走，員警再查看陳男手機對話，研判是詐諞集團投資詐騙話術，急勸他應冷靜查詢，並請他試著將錢領出。

陳男試圖取回款項，但卻發現對方以各種理由搪塞，他才相信遇到大騙子，幸好行員及員警的即時勸阻，才保住剩下的老本。