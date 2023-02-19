漲3倍 高雄男開賓士雇人偷24條瓜還車貸 輪胎沉陷遭活逮

高雄冬瓜因年初寒害、量少，1公斤7元漲到20元，鄧姓男子見瓜價漲3倍，為還賓士車貸，雇請工人偷竊甲仙農地24條冬瓜，搬上三菱轎車後，被巡邏員警撞見，因滿車冬瓜致後輪沉陷露餡，鄧謊稱冬瓜是買來的，慘遭被害農民打臉。

警方指出，受年初寒害影響下，冬瓜行情後勢看漲，卻引來宵小覬覦；旗山分局甲仙分駐所副所長蔡宗宏、警員李柏寬，前天凌晨1時30分執行巡邏勤務，行經甲仙區寶隆大橋時，發現橋下瓜田間停了2輛轎車形跡可疑，便主動趨前盤查。

當時駕駛賓士車的30歲鄧姓男子，見警車從遠處駛來，心虛地先駕車駛離現場，留下搬運冬瓜的23歲施姓男子，警方詢問施相關資料時，發現三菱轎車的後輪沉陷，懷疑事有蹊蹺，打開車門一看，發現滿車的冬瓜，施坦承是偷來的。

正當警方盤問施男時，鄧又駕車折返現場，質疑警方為何要攔下施男，警方則質問鄧「開賓士來偷採冬瓜？」鄧聲稱，冬瓜是他循正常管道向地主買來的，不是偷來的；警方為查真相，載著鄧男沿著瓜田找到61歲的黃姓農民地主求證。

黃男否認將冬瓜賣給鄧男，鄧當場被狠狠打臉，被警方帶回查辦，見事跡敗露，才坦承因買賓士車加上自身有債務，見冬瓜價格上漲，才想偷瓜賣還車貸。