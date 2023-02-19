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隔代教養阿公罹癌、拾荒婦腳傷復發 中警送20萬金關懷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局近日透過戶口查察，得知七旬廖姓婦人平時拾荒維生，僅有一狗陪伴，平日燒柴生火，經濟困苦，張姓男子則與妻子隔代扶養孫子，但張翁罹癌4期，經濟與醫藥費用大，四分局與轄內公益團體，在前天為他們獻上20.5萬元的慰問金救急。

台中市警局長李文章年初到任，指示「7328」警政策略，加強關懷獨居老人，屬於8大關懷內容之一，第四警分局長李建興重視局長指示工作，委由轄內派出所調查，春社所長邱量虔透過戶口訪查、轄內國小校長轉告等方式，得知75歲廖姓婦人，平時撿拾資源回收物為生，與一狗同住在鐵皮屋內，家徒四壁，她的兩名兄弟，也都患疾、無力伸手援助，但近日廖婦左腳腳傷復發，無力工作，生活陷入困境。

六旬張姓男子則是與妻子一起隔代教養國小五年級的孫子，平時都是靠張男工作維持家計，但張因罹患頰粘膜癌第四期，也無法工作，只能依靠老人津貼9000元度日，十分困苦，也被生活壓力壓得喘不過氣。

第四警分局長李建興在前天與春社所長邱量虔等人，前往訪視廖婦、張男等人，分別送上與台中市法仁協會等善心團體，籌措到的9萬、10.5萬元的慰問金，也將案子通報社會局，希望後續能提供必要協助。

第四警分局長李建興表示，市警局長李文章的「7328」警政工作策略，其中加強關懷獨居老人，家暴婦女，受虐兒童，單親家庭，身心障礙、少年事件，性侵案件、失蹤人口等為民服務為8大關懷內容，未來將秉持著為民服務的熱忱，主動發掘弱勢族群，深入關懷轄內地方大小事，給予適時、適當、適切的協助，期盼延續溫暖。

台中市七旬廖姓婦人拾荒維生，因腳傷復發，無法工作，第四警分局長李建興（左一）、春社所長邱量虔（右二），前天前往訪視，送上慰問金。圖／第四警分局提供
台中市七旬廖姓婦人拾荒維生，因腳傷復發，無法工作，第四警分局長李建興（左一）、春社所長邱量虔（右二），前天前往訪視，送上慰問金。圖／第四警分局提供
台中市七旬廖姓婦人拾荒維生，因腳傷復發，無法工作，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔，前天前往訪視，送上慰問金。圖／第四警分局提供
台中市七旬廖姓婦人拾荒維生，因腳傷復發，無法工作，第四警分局長李建興、春社所長邱量虔，前天前往訪視，送上慰問金。圖／第四警分局提供
台中市張姓男子與妻子隔代教養孫子，因罹癌生活困頓，第四警分局長李建興（左一）與春社所長邱量虔（右二），前天帶慰問金訪視。圖／第四警分局提供
台中市張姓男子與妻子隔代教養孫子，因罹癌生活困頓，第四警分局長李建興（左一）與春社所長邱量虔（右二），前天帶慰問金訪視。圖／第四警分局提供

獨居老人 台中市

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