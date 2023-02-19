高雄轎車闖紅燈撞上機車 女騎士受輕傷心愛柴柴卻身亡

高雄29歲李姓女子今凌晨3時28分許，騎機車載著心愛的柴犬經過文衡二路、青年一路口時，遭開車闖紅燈的陳姓男子撞上，李女連人帶車摔倒，幸運僅受輕傷，但愛犬疑因撞擊力道過大，不幸死亡，警方獲報後到場將李女送醫，詳細肇事責任已測繪釐清。

警方調查，陳男當時駕駛銀白色轎車沿青年一路向東直行，李女載著愛犬沿文衡二路行駛，兩車行經青年一路、文衡一路口時，陳男卻不顧紅燈繼續前進，與綠燈直行的李女相撞。

李女遭撞後連人帶倒地滑行，手腳有多處擦傷，無生命危險，警消獲報後到場，將受傷的李女送醫，至於柴犬卻疑因撞擊力道過大，當場倒地不起，已經明顯死亡。