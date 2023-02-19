快訊

南投深夜規模5.0地震 氣象局：與921斷層錯動不同 2周內有規模4餘震

張曼娟：台灣中文力優勢漸失 問題出在「不在乎」

陳宗彥性醜聞／時力也收到監聽譯文 邱顯智：爆料者疑是熟悉法律圈內人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄轎車闖紅燈撞上機車 女騎士受輕傷心愛柴柴卻身亡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄29歲李姓女子今凌晨3時28分許，騎機車載著心愛的柴犬經過文衡二路、青年一路口時，遭開車闖紅燈的陳姓男子撞上，李女連人帶車摔倒，幸運僅受輕傷，但愛犬疑因撞擊力道過大，不幸死亡，警方獲報後到場將李女送醫，詳細肇事責任已測繪釐清。

警方調查，陳男當時駕駛銀白色轎車沿青年一路向東直行，李女載著愛犬沿文衡二路行駛，兩車行經青年一路、文衡一路口時，陳男卻不顧紅燈繼續前進，與綠燈直行的李女相撞。

李女遭撞後連人帶倒地滑行，手腳有多處擦傷，無生命危險，警消獲報後到場，將受傷的李女送醫，至於柴犬卻疑因撞擊力道過大，當場倒地不起，已經明顯死亡。

警方對兩人實施酒測，李女、陳男呼氣酒測值均為0，初步研判事故原因應為陳男違反號誌管制，詳細肇事責任待送交通大隊進一步分析研判。

李女心愛的柴犬倒地不起，明顯死亡。圖/讀者提供
李女心愛的柴犬倒地不起，明顯死亡。圖/讀者提供

青年 柴犬 酒測

延伸閱讀

影／通緝男見警催油門闖紅燈逃 警抄近路撞倒成功壓制

影／台中轎車撞牆翻車1機車騎士慘遭壓頂 驚險影片曝光

影／機車兩段式左轉遭闖紅燈汽車撞上　7旬騎士送醫不治

警察眼皮下闖紅燈 高雄騎士逃入巷弄氣喘吁吁遭逮

相關新聞

國中生被父家暴仍到處借錢讓父飽食 父病逝他無力安葬

台東縣一名國中生長期被父親家暴對待，仍到處向親戚借錢讓父親能飽食，父親日前病逝，國中生無力安葬，台中市水幫漁公益協會成員...

登山客晚間石門竹山古道迷路受困 消防人員連夜救下山

新北市一名年約39歲的獨自上山的登山客，下午4點多，在石門區 竹山古道經阿里磅瀑布往竹里山方向迷路，消防人員獲報上山救援...

廣角鏡／轎車自撞 引擎噴飛 駕駛輕傷

國道二號南桃園交流道附近西向路段，昨天中午發生轎車自撞護欄翻覆意外，撞擊力道之大，連轎車引擎都當場噴飛，占用內側車道，一...

影／子失憶、父想像 聯手搞出烏龍竊案 中警靠細節偵破

台中市張姓男子在16日深夜報案，稱停在住家車庫的機車失竊，當時張父還幫腔，當天中午還有車庫看到機車，不過警方確認車庫上鎖...

隔代教養阿公罹癌、拾荒婦腳傷復發 中警送20萬金關懷

台中市第四警分局近日透過戶口查察，得知七旬廖姓婦人平時拾荒維生，僅有一狗陪伴，平日燒柴生火，經濟困苦，張姓男子則與妻子隔...

高雄轎車闖紅燈撞上機車 女騎士受輕傷心愛柴柴卻身亡

高雄29歲李姓女子今凌晨3時28分許，騎機車載著心愛的柴犬經過文衡二路、青年一路口時，遭開車闖紅燈的陳姓男子撞上，李女連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦