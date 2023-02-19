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台3區間測速賽車場想飆多快就多快？ 苗警加強機動測照

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉處區間測速路段，最近被網紅「爆」出成了賽車場，只要往返在區間，想飆多快就多快，還不用怕被罰，苗栗警方正視，將機動測照取締超速嚇阻歪風。

苗栗縣警察局去年3月啟動103.2至108公里，及114.3至122.8公里區間測速，一名在YouTube擁有12萬餘粉絲的網紅，最近分享「帶大家騎一次台灣最新的賽道：苗栗台三線區間賽車場！感謝苗栗縣政府的德政！！！想飆多快就飆多快還不用怕被罰」影片，6萬多人次觀看，引發熱烈討論，甚至認為看到區間起點就知道可以衝了。

影片內容指出，三灣、獅潭兩處區間測速路段，長度分別4765公尺、8440公尺，比麗寶國際賽車場跑道還要長，苗栗縣政府精心設計的區間賽車場，只要先騎車一趟確認區間沒有機動測照，不僅是免費，而且想飆多快就多快。

內容說，區間測速完全無法防止有心利用漏洞來飆車，這也是10多年騎車走台3線最開心的時候，反而影響最大是一般用路人，經常必須走台3線的居民，區間必須全程聚精會神騎車或開車，稍一不慎就超速。

獅潭鄉民代表劉雪梅表示「確有其事」，台3線區間測速裝了以後，沿途居民迭有抱怨，一些重機在區間來回飆車，或先飆一段路後，在測速終點前休息等時間再通過，取締超速的效果大打折扣。

苗栗警方網路巡邏發現，也接獲反映，認為影片鑽區間測速的漏洞，不僅挑戰公權力，並有嘲諷的意味，除了原有的區間測速持續執法外，輔以加強不定時、不定點機動測照取締。

台3線苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉路段區間測速，最近被網紅「爆」出成了賽車場。圖／本報資料照片
台3線苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉路段區間測速，最近被網紅「爆」出成了賽車場。圖／本報資料照片

測速 苗栗縣 網紅

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