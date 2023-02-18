登山客晚間石門竹山古道迷路受困 消防人員連夜救下山

新北市一名年約39歲的獨自上山的登山客，下午4點多，在石門區 竹山古道經阿里磅瀑布往竹里山方向迷路，消防人員獲報上山救援，在晚間近10時接觸到迷途者，沒有受傷，預估到登山口約要2小時。

消防局第六大隊今天下午4點17分獲報，石門區竹山古道經阿里磅瀑布往竹里山方向，一名在中午上山的男子，走往竹里山古道然後迷路。

消防局出動第六大隊部、瑞芳中隊、石門及金山分隊共7車、21人前往救援。晚間9時51分接觸迷途者，未受傷、無需送醫，預估回到登山口時間約2小時，正協助帶下山。

第六大隊大隊長莊渝淵表示，前往近郊登山步道健行時，除了勿單獨進行外，對於週遭地形地物應多加注意，避免失足情形發生，行前準備充足裝備，宜以輕簡、實用為主，建議下載離線地圖、攜帶禦寒衣物、雨具、水、行動糧食、行動電源、照明設備、哨子及個人藥品等裝備，盡早登山，以免回程時間過晚，下山時天色已暗，路徑難以分辨，造成迷途。