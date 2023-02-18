影／通緝男見警催油門闖紅燈逃 警抄近路撞倒成功壓制
毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。警詢後依法解送台北地檢署歸案，並依道路交通處罰條例第53條闖紅燈開單告發。
新北市土城警分局廣福派出所員警林佳陞今天傍晚5時25分在土城區裕民路見機車騎士謝姓男子（52歲）違規闖紅燈上前攔停，起初謝男還停靠路邊假意配合，經林員查詢發現他是台北地檢署所於4天前發布的毒品通緝犯，謝男驚聞遭通緝，竟立催油門騎車逃逸，林員連忙尾隨追緝並通報支援警力攔截圍捕。
謝男騎車鑽巷子想甩脫員警追緝，沒想到林員比男更熟悉轄區路況，提前左轉阻擋去路，才追3分鐘就直接正面撞上謝男機車，見謝仍想起身騎車逃逸，隨即衝上前將人從機車拉下，壓制在地當場逮捕，謝男因左大腿受傷由救護車送醫。
據了解，謝男因毒品案未出庭應訊，4天前為台北地檢署發布通緝在案，警詢後今天依法將謝男解送台北檢署歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言