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王毅指控「有些勢力」不想讓俄烏戰爭停下來

影／通緝男見警催油門闖紅燈逃 警抄近路撞倒成功壓制

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。警詢後依法解送台北地檢署歸案，並依道路交通處罰條例第53條闖紅燈開單告發。

新北市土城警分局廣福派出所員警林佳陞今天傍晚5時25分在土城區裕民路見機車騎士謝姓男子（52歲）違規闖紅燈上前攔停，起初謝男還停靠路邊假意配合，經林員查詢發現他是台北地檢署所於4天前發布的毒品通緝犯，謝男驚聞遭通緝，竟立催油門騎車逃逸，林員連忙尾隨追緝並通報支援警力攔截圍捕。

謝男騎車鑽巷子想甩脫員警追緝，沒想到林員比男更熟悉轄區路況，提前左轉阻擋去路，才追3分鐘就直接正面撞上謝男機車，見謝仍想起身騎車逃逸，隨即衝上前將人從機車拉下，壓制在地當場逮捕，謝男因左大腿受傷由救護車送醫。

據了解，謝男因毒品案未出庭應訊，4天前為台北地檢署發布通緝在案，警詢後今天依法將謝男解送台北檢署歸案。

毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。記者王長鼎／翻攝
毒品通緝謝姓男子今天騎機車在新北市土城區見員警靠近，立馬猛催油門闖紅燈逃跑，員警抄近路當街撞倒成功壓制，謝男才逃3分鐘就被逮捕。記者王長鼎／翻攝

通緝 毒品

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