超扯！吃個午餐 南投運鈔車保全竊取200萬現金落跑

南投縣草屯鎮今天傳出保全員監守自盜。龍邦保全運鈔車賴姓保全利用中午另一名吳姓保全下車用餐時，竊取金庫內現金，再將運鈔車和金庫鑰匙拿給吳姓保全，謊稱姊姊找自己，一去不回。吳姓保全找不到人，打開金庫才發現200萬元現金失竊，警方表示，賴男有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科，正透過手機定位，循線查緝下落。

據了解，龍邦保全公司運鈔車今天上午由吳姓保全人員（28歲）與賴姓保全（22歲）運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，停放在草屯鎮青雲街，吳先下車進入餐廳用餐，賴留守車上。

幾分鐘後，賴也進入餐廳，謊稱姊姊有事找他，將運鈔車和金庫鑰匙交給吳姓保全後離去，吳吃完午餐，發現賴一直沒有回來，撥打賴的電話也沒人接聽，才發覺情況有異，打開運鈔車金庫檢查，發現短少現金200萬元整，立即打110報案。

草屯警分局據報後，調閱路口監視器，發現賴姓保全離開時，手上還提著一個綠色手提袋，步行往草屯圓環方向離去，警方透過手機定位，發現他人在台中市，正循線追緝嫌犯到案。