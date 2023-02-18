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影／中華民國搜救總隊結束救災 平安抵台民眾熱情歡迎

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

土耳其南部鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，兩國的罹難總數現已超過4.5萬人，土耳其國內約有26萬4000棟公寓被毀，還有許多人失蹤。國際非政府組織（INGO）中華民國搜救總隊共有21人8日赴土耳其展開震災救援任務，今天任務結束收隊歸國，在機場受到工作人員及民眾的熱烈歡迎。隊長呂正宗說，土耳其當地人民都很友善，這次救援共找到兩名生還者，隊員們都盡心盡力。

中華民國搜救總隊今天傍晚5時35分搭乘土耳其航空TK24航班返抵桃園國際機場，在列隊入境時沿途受到機場員工、外籍旅客鼓掌致意，也有人高喊辛苦了！。

中華民國搜救總隊隊長呂正宗在桃機接受媒體聯訪時表示，抵達災區後，當地政府給的第一個案子，他們就找到一名23歲的生還者；這次救援總共找到兩名生還者，其餘也有在瓦礫堆中偵測到生命跡象，然後應當地政府要求，轉交給地方救援隊接手。

呂正宗表示，土耳其的人民很友善，很多民眾會主動提供物資，包括當地有一個將近40個人的大家族，只有兩名家人生還，這兩人卻一直留在總隊的前進指揮所，不斷問他們還有沒有需要什麼資源；也有從外地趕回土耳其的人，因為家人在強震中失蹤，轉而待在總隊協助救災，讓人很感動。

呂正宗說，過去參與311東日本大地震救災時，雖然零下11度，但有民房可以借，這次土耳其是零下5度、地上都結冰了，但因為房屋倒光，隊員只能睡在災地，好像睡在冰庫，有些隊員甚至沒有睡覺，在半夜烤火取暖。

呂正宗強調，這趟去最重要的是幫助別人，也與地方政府配合得很好，每趟任務完成後也會馬上回報，政府就會再派下一趟任務，隊員們24小時輪班搜救，土耳其的外交部也有頒發給他們感謝狀，隊員們都盡心盡力了，感謝大家都平平安安的回來。

土耳其南部鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，兩國的罹難總數現已超過4.5萬人，土耳其國內約有26萬4000棟公寓被毀，還有許多人失蹤。國際非政府組織（INGO）中華民國搜救總隊共有21人8日赴土耳其展開震災救援任務，今天任務結束收隊歸國，在機場受到工作人員及民眾的熱烈歡迎。隊長呂正宗說，土耳其當地人民都很友善，這次救援共找到兩名生還者，隊員們都盡心盡力。記者季相儒／攝影
土耳其南部鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，兩國的罹難總數現已超過4.5萬人，土耳其國內約有26萬4000棟公寓被毀，還有許多人失蹤。國際非政府組織（INGO）中華民國搜救總隊共有21人8日赴土耳其展開震災救援任務，今天任務結束收隊歸國，在機場受到工作人員及民眾的熱烈歡迎。隊長呂正宗說，土耳其當地人民都很友善，這次救援共找到兩名生還者，隊員們都盡心盡力。記者季相儒／攝影
中華民國搜救總隊今天傍晚5時35分搭乘土耳其航空TK24航班返抵桃園國際機場。記者季相儒／攝影
中華民國搜救總隊今天傍晚5時35分搭乘土耳其航空TK24航班返抵桃園國際機場。記者季相儒／攝影
中華民國搜救總隊隊長呂正宗強調，這趟去最重要的是幫助別人，也與地方政府配合得很好，每趟任務完成後也會馬上回報，政府就會再派下一趟任務，隊員們24小時輪班搜救，土耳其的外交部也有頒發給他們感謝狀，隊員們都盡心盡力了，感謝大家都平平安安的回來。記者季相儒／攝影
中華民國搜救總隊隊長呂正宗強調，這趟去最重要的是幫助別人，也與地方政府配合得很好，每趟任務完成後也會馬上回報，政府就會再派下一趟任務，隊員們24小時輪班搜救，土耳其的外交部也有頒發給他們感謝狀，隊員們都盡心盡力了，感謝大家都平平安安的回來。記者季相儒／攝影
中華民國搜救總隊今天傍晚5時35分搭乘土耳其航空TK24航班返抵桃園國際機場，在列隊入境時沿途受到機場員工、外籍旅客鼓掌致意，也有人高喊辛苦了！並向隊伍敬禮。記者季相儒／攝影
中華民國搜救總隊今天傍晚5時35分搭乘土耳其航空TK24航班返抵桃園國際機場，在列隊入境時沿途受到機場員工、外籍旅客鼓掌致意，也有人高喊辛苦了！並向隊伍敬禮。記者季相儒／攝影
國際非政府組織（INGO）中華民國搜救總隊共有21人8日赴土耳其展開震災救援任務，今天任務結束收隊歸國，在機場受到工作人員及民眾的熱烈歡迎。記者季相儒／攝影
國際非政府組織（INGO）中華民國搜救總隊共有21人8日赴土耳其展開震災救援任務，今天任務結束收隊歸國，在機場受到工作人員及民眾的熱烈歡迎。記者季相儒／攝影

土耳其 機場

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