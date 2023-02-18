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國道6號警察博命取締 警方：角度關係，員警安全無虞

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

國道警察取締違規，竟似在國道危險陡坡拍照，被民眾拍到上傳網路，並形容「玩命的警察」。網友質疑警方是否為了取締績效，走火入魔？國道第七警察大隊表示，員警取締地點在國道6號東向6.7公里處，為一處安全平台，員警安全無虞，因常發生車禍傷亡，才加強取締。

網友16日在南投縣草屯鎮國道6號旁，發現國道警察正在取締違規。特別的是，警車停在國道6號旁平面道路，2名警察站在警車旁，而國道護欄外，一名員警疑似正在拍照取締違規車輛，站立地點似乎為陡坡，員警執法安全岌岌可危，網友寫上「玩命的警察」上傳網路，引發網友熱議。

大多數網友肯定警察盡忠職守，人民公僕為了值勤置個人生死於度外，但也認為，這樣取締太危險，萬一失足掉落，值得嗎？有必要為了取締績效玩命嗎？「掉下去就笑不出來了」。

國道第七警察大隊快官分隊表示，員警執行取締地點，為一處安全的平台，但是網友拍攝照片，因為角度關係，看似為危險陡坡，警方也提供執法地點確切照片，地點在國道六號東向6.7公里，有階梯可以走上國道，護欄外為安全平台，並非懸空取締。

警方指出，該路段為易肇事路段，近年發生多起死亡事故，去年在這處路段嚴重超速60公里以上就有275件，因此警方加強執法，針對超速、不當變換車道、逼車等危險駕駛行為嚴格取締。

警方說，高速公路局單位在東向6.2公里就設置測速取締標誌，員警也都穿著制服取締違規符合規定，也呼籲駕駛人行駛高速公路，應遵守相關標誌駕駛，保護自己也避免車禍傷亡。

國道警方還原取締地點，有階梯可以通行且為安全平台，員警執法並無危險。圖／警方提供
國道警方還原取締地點，有階梯可以通行且為安全平台，員警執法並無危險。圖／警方提供
國道6號東向6.7公里處警方取締交通違規被網友拍下，但因角度關係，員警如同冒險在陡坡拍照，引發網友熱烈討論。圖／警方提供
國道6號東向6.7公里處警方取締交通違規被網友拍下，但因角度關係，員警如同冒險在陡坡拍照，引發網友熱烈討論。圖／警方提供
國道警方還原取締地點，為一處安全平台，員警執法並無危險。圖／警方提供
國道警方還原取締地點，為一處安全平台，員警執法並無危險。圖／警方提供
國道警方還原取締地點，有階梯可以通行且為安全平台，員警執法並無危險。圖／警方提供
國道警方還原取締地點，有階梯可以通行且為安全平台，員警執法並無危險。圖／警方提供

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