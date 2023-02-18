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24歲男搖下車窗打手槍全被錄 警火速逮人公然猥褻送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名24歲鄭姓男子，駕車停在吉安鄉某超商用餐區旁，在車內露出下體做出不雅動作，因車窗幾乎全開，被在超商內用餐的女子發現，錄下畫面報警。警方成立專案小組以車追人，火速逮捕鄭男，依公然猥褻罪嫌送辦。

吉安警分局太昌派出所長陳添丁表示，16日中午12時許接獲報案，指吉安鄉某超商旁，有男子坐在轎車內，露出下體做出不雅動作，立即趕往現場，但鄭男疑似發現遭人錄影，已經連忙拉上褲子駕車逃逸，警方立即組成專案小組，調閱監視器畫面以車追人，在7小時內循線逮捕家住花蓮市的鄭姓男子。

據了解，鄭姓男子當時半仰躺在車內駕駛座，露出下體做出不雅動作，因為停車位置就在超商用餐區落地玻璃旁，且副駕駛座的車窗幾乎全部拉下，讓用餐區客人對他在車內動作看得一清二楚。

鄭男落網後，辯稱只是剛看完片子，想要解決生理需求，「忘了關車窗」，並非故意猥褻；警詢後依刑法公然猥褻罪嫌送辦。

花蓮一名鄭姓男子將車停在超商用餐區旁打手槍，因車窗搖下，被客人發現報警。記者王燕華／翻攝
花蓮一名鄭姓男子將車停在超商用餐區旁打手槍，因車窗搖下，被客人發現報警。記者王燕華／翻攝

超商 吉安 猥褻

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