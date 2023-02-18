淡水新市鎮建案林立 刨根犯罪 警辦座談與民面對面
新北市淡水新市鎮新型社區林立，不乏許多套房出租，近來衍伸一些社會矚目案件，為刨根犯罪，防止這些出租套房成為犯罪溫床。昨天（17日）新北市淡水警分局長陳保緒率領各級主管到大型社區，與里長、社區居民面對面座談，希望能徹底打擊犯罪，營造優質生活環境。
淡水分局表示，為建立友善、互信通報管道，讓民眾隨時提供訊息，掌握轄區治安狀況，即早發現隱匿可疑犯罪徵候，對容易藏汙納垢的犯罪處所進行清查，徹底根絕不法分子，營造社區優質居住環境！
加上警政署於今年推動「社區警政再出發」、「清源專案2.0」，希望強化為民服務，透過積極走入地方與民意代表、里長、地方仕紳、社區管委會與保全、居民互動，促進警民合作，並提升偵防能量。
遂於昨天（17日）由新北市淡水警分局長陳保緒，率領各級主管到新市鎮海洋之心社區，與里長、社區主委、總幹事及社區居民共30人面對面座談，會中還宣導婦幼、交通安全與「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」4面相打擊詐騙，希望能實際了解居民的訴求、提出解方，徹底打擊犯罪營造優質生活環境。
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