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隨白沙屯媽祖回鑾行經雲林 香客遭貨車撞擊送醫

中央社／ 雲林縣18日電

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖昨深夜從北港朝天宮回鑾，今天清晨4時許進香隊伍行經雲林縣東勢鄉時，1名約70歲男香客遭載送補給品貨車撞擊，手腳骨折送醫，事故原因警方調查。

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香，12日凌晨起駕出發，昨天抵達北港朝天宮，深夜11時40分回鑾。今天清晨4時許，1名隨媽祖回鑾香客，在雲林縣東勢鄉發生車禍。

現場目擊民眾在臉書（Facebook）貼文指出，在東勢鄉雲153縣道與北美路口，1名男香客疑似穿越153縣道遭載送香客補給品的貨車撞擊，意識不清、手腳疑似骨折，隨行相關醫療團人員立即上前協助處置，送雲林長庚醫院救治。

醫院指出，傷者左小腿骨折與肩膀脫臼，經緊急治療傷勢穩定後，已依家屬要求，轉往北部醫院。

警方表示，受傷的林姓香客是北部人，年約70歲男性，詳細事故原因仍待調查釐清。

北港朝天宮 雲林 骨折

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