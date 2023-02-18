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與妻爭吵負氣離家 女兒：我爸想不開 警急尋破窗救回

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區羅姓男子，日前因生活瑣事與妻大吵一架，羅男鬱結難紓，向女兒說要死在看得到「家」的地方，旋即駕駛離家。女兒趕緊向警通報，經以手機定位，於一個小時后，在大同山上往勝安宫方向，找到昏迷在車內的羅男，緊急破窗協助送醫，幸運救回一命。

據了解，羅姓男子（73歲）日前因係與妻子大吵一架，至此鬱鬱寡歡。日前他向女兒訴苦，還說了句「將死在看得到「家」的地方」，女兒給予安撫勸慰，仍無法紓解羅男負面情緒。上周五（10日）早上，羅男獨自開車離家，女兒四處尋找無法聯繫上他，深怕羅男輕生，女兒於當天上午10時44分左右，向轄區警通報協尋。

樹林警分局樹林派出所警員王宥喆、張峻浩獲報，以羅男手機基地台定位，查出他最後發話地點在樹林區大同山區一帶，趕緊載同羅男女兒到附近搜索，一個小時后果在通往勝安宫一條產業道路旁，發現羅男所駕汽車。

警趨前查看，羅男坐臥在駕駛座上，一旁則有疑似安眠藥罐，員警趕緊敲窗呼叫，但羅男意識模糊一動也不動。經警用警棍協助破窗，順利將羅男拉出車外，經檢視其生命徵象薄弱，緊急協助送醫急救，幸運救回一命。

樹林警方呼籲，人生沒有解決不了的事，要珍惜生命」，遇有生活中各式難題，應尋求適當的出口及身邊資源協助，相關社福或醫療機構都能給予專業關懷輔導。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市樹林區羅姓男子，在大同山上往勝安宫方向車內尋短，警破窗送醫救回一命。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區羅姓男子，在大同山上往勝安宫方向車內尋短，警破窗送醫救回一命。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區羅姓男子，在大同山上往勝安宫方向車內尋短，警破窗送醫救回一命。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區羅姓男子，在大同山上往勝安宫方向車內尋短，警破窗送醫救回一命。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區羅姓男子，在大同山上往勝安宫方向車內尋短，警破窗送醫救回一命。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區羅姓男子，在大同山上往勝安宫方向車內尋短，警破窗送醫救回一命。記者曾伯愷／翻攝

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