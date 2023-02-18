影／店家普洱茶遭竊 員警花7小時緊盯監視器揪出竊嫌
50歲邱姓男子前晚騎機車行經台南中西區西門路普洱茶專賣店前，見有2箱普洱茶放置騎樓，竟將沉甸甸普洱茶搬上車載回家，店家報警處理，員警連續用了7小時反覆查看監視器，終於看出他離去時機車踏板上多了2箱物品，循線找回普洱茶，並依竊盜罪嫌將邱送辦。
警方調查，該普洱茶專賣店是將12筒、84片有20年份的普洱茶分裝兩箱，準備等候宅配公司來收取配送。不料，沒想到一個不注意，竟為邱騎機車經過時，趁機將普洱茶搬運載走，總計損失約2萬4000元。
16日晚上10時30分，店家發現茶葉遭竊，向台南市警二分局南門派出所報案，因店家不確定遭竊時間，且店家監視器未攝錄店外的騎樓。警員曾凱駿連夜調閱周邊監視器，昨天一大早就逐一檢視觀看。
員警連續用了7小時的時間，詳細反覆看著監視器影像，終於看到昏暗夜色中，邱騎機車經過商家又折返下車，在騎樓處走動及搬運的模糊影像，也藉由過往的人車燈光，恰好照射到邱離開時，機車踏板上多了2箱物品。
警方鎖定邱車後，擴大調閱周邊監視器，以車追人，昨天下午5時前往邱住處查訪，當場在其客廳發現行竊所得的2箱普洱茶，當場查扣並將他帶回調查後，依竊盜罪嫌送辦。另2箱普洱茶葉也通知店家領回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言