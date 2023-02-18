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影／店家普洱茶遭竊 員警花7小時緊盯監視器揪出竊嫌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

50歲邱姓男子前晚騎機車行經台南中西區西門路普洱茶專賣店前，見有2箱普洱茶放置騎樓，竟將沉甸甸普洱茶搬上車載回家，店家報警處理，員警連續用了7小時反覆查看監視器，終於看出他離去時機車踏板上多了2箱物品，循線找回普洱茶，並依竊盜罪嫌將邱送辦。

警方調查，該普洱茶專賣店是將12筒、84片有20年份的普洱茶分裝兩箱，準備等候宅配公司來收取配送。不料，沒想到一個不注意，竟為邱騎機車經過時，趁機將普洱茶搬運載走，總計損失約2萬4000元。

16日晚上10時30分，店家發現茶葉遭竊，向台南市警二分局南門派出所報案，因店家不確定遭竊時間，且店家監視器未攝錄店外的騎樓。警員曾凱駿連夜調閱周邊監視器，昨天一大早就逐一檢視觀看。

員警連續用了7小時的時間，詳細反覆看著監視器影像，終於看到昏暗夜色中，邱騎機車經過商家又折返下車，在騎樓處走動及搬運的模糊影像，也藉由過往的人車燈光，恰好照射到邱離開時，機車踏板上多了2箱物品。

警方鎖定邱車後，擴大調閱周邊監視器，以車追人，昨天下午5時前往邱住處查訪，當場在其客廳發現行竊所得的2箱普洱茶，當場查扣並將他帶回調查後，依竊盜罪嫌送辦。另2箱普洱茶葉也通知店家領回。

員警連續用了7小時反覆查看監視器，終於看出邱男離去時機車踏板上多了2箱物品，循線找回普洱茶，並依竊盜罪嫌將他送辦。圖／讀者提供
員警連續用了7小時反覆查看監視器，終於看出邱男離去時機車踏板上多了2箱物品，循線找回普洱茶，並依竊盜罪嫌將他送辦。圖／讀者提供
台南市警二分局南門派出所員警昨天下午5時前往邱男住處查訪，當場在其客廳發現行竊所得的2箱普洱茶。圖／讀者提供
台南市警二分局南門派出所員警昨天下午5時前往邱男住處查訪，當場在其客廳發現行竊所得的2箱普洱茶。圖／讀者提供

監視器 茶葉 台南

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