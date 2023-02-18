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好消息！竹市分局長呂育騰昏迷救治 已清醒可聽懂指令

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市警局第一分局分局長呂育騰本月9日到任，未料15日當天疑似因氣溫驟降，一早被發現腦內出血昏倒在宿舍，緊急送醫手術救治已經脫離險境。據了解，呂育騰目前仍在加護病房觀察，但人已清醒，已可聽懂指令，比出手勢回應，病情穩定。

52歲呂育騰15日當天早上8點半原本要到市警局開會，未料司機在宿舍外遲遲等不到呂現身，趕緊到宿舍尋找發現呂昏迷倒在衣櫥前，呂當時意識不清，緊急被送往醫院救治。消息傳開後，呂歷任服務單位的警界同事、部屬都相當震驚，紛紛集氣祝福。

新竹市警察局指出，呂育騰分局長是戮力從公的人，過去在警專任教時，學生無一不喜歡上他活潑有趣、結合時事的「育騰時間」。本月到新竹報到不到一周的他，對工作態度非常嚴謹，事發前1天凌晨6點多，還在分局群組提醒同仁注意低溫特報，「請大家注意保暖及身體健康，如有不適立即反應」，相當貼心。

新竹市警察局長張素菱、新竹市長高虹安得知消息後，第一時間也到醫院了解呂育騰病況，接著到新竹市都城隍廟參拜祈福，高虹安還特地祈求了一只平安符，委由張素菱轉交給呂育騰家屬，希望分局長能平安度過難關、早日康復。

據了解，呂育騰目前已經清醒，沒有生命危險，並留在醫院加護病房觀察中，呂也可聽懂指令比出手勢回應，也知道妻子在旁陪伴，目前病情穩定。這樣的好消息也讓不少警界同仁欣慰，希望呂分局長能好好休養、復原。

新竹市長高虹安和警察局長張素菱日前到城隍廟祈福一分局長脫離險境，並祈求平安符。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安和警察局長張素菱日前到城隍廟祈福一分局長脫離險境，並祈求平安符。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安和警察局長張素菱日前到城隍廟祈福一分局長脫離險境，並祈求平安符。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安和警察局長張素菱日前到城隍廟祈福一分局長脫離險境，並祈求平安符。圖／竹市府提供

宿舍 高虹安

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