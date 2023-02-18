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好消息！竹市分局長呂育騰昏迷救治 已清醒可聽懂指令
新竹市警局第一分局分局長呂育騰本月9日到任，未料15日當天疑似因氣溫驟降，一早被發現腦內出血昏倒在宿舍，緊急送醫手術救治已經脫離險境。據了解，呂育騰目前仍在加護病房觀察，但人已清醒，已可聽懂指令，比出手勢回應，病情穩定。
52歲呂育騰15日當天早上8點半原本要到市警局開會，未料司機在宿舍外遲遲等不到呂現身，趕緊到宿舍尋找發現呂昏迷倒在衣櫥前，呂當時意識不清，緊急被送往醫院救治。消息傳開後，呂歷任服務單位的警界同事、部屬都相當震驚，紛紛集氣祝福。
新竹市警察局指出，呂育騰分局長是戮力從公的人，過去在警專任教時，學生無一不喜歡上他活潑有趣、結合時事的「育騰時間」。本月到新竹報到不到一周的他，對工作態度非常嚴謹，事發前1天凌晨6點多，還在分局群組提醒同仁注意低溫特報，「請大家注意保暖及身體健康，如有不適立即反應」，相當貼心。
新竹市警察局長張素菱、新竹市長高虹安得知消息後，第一時間也到醫院了解呂育騰病況，接著到新竹市都城隍廟參拜祈福，高虹安還特地祈求了一只平安符，委由張素菱轉交給呂育騰家屬，希望分局長能平安度過難關、早日康復。
據了解，呂育騰目前已經清醒，沒有生命危險，並留在醫院加護病房觀察中，呂也可聽懂指令比出手勢回應，也知道妻子在旁陪伴，目前病情穩定。這樣的好消息也讓不少警界同仁欣慰，希望呂分局長能好好休養、復原。
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