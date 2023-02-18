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車停在高架道路上昏睡釀回堵 廚師涉酒駕遭送辦

中央社／ 台北18日電

36歲陳姓男廚師日前開車經市民高架道路時，疑不勝酒力睡著，直接把車停在高架道路，造成後方車流大回堵，警方獲報到場，協助疏導，並發現陳男酒測值超標，警詢後送辦。

台北市警察中山分局今天表示，交通分隊在14日晚間6時許獲報，有一輛汽車無故停放在市民大道高架道路，造成後方車流嚴重回堵，派員前往查看，發現駕駛在車上呼呼大睡。

抵達現場的警員發現駕駛仍坐在車內，卻無任何動作，擔心是否身體不適，才把車輛停放在高架道路上，隨即敲擊窗戶，駕駛才緩緩清醒，並查出汽車駕駛為36歲陳姓廚師。

警方說，因陳姓廚師身上有酒味，懷疑可能酒後駕車，經酒測，發現酒測值達0.29毫克，陳姓廚師供稱，開車前有試菜，曾吃過配有米酒的菜色。警詢後依違反公共危險罪嫌把陳男移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測

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