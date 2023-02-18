影／2賊開貨車深夜趴走山區 車牌車身不符露餡遭逮
新北市林口區林、侯兩男，昨天（17日）凌晨開著一輛貨車，進入文化一路一段一間廢棄鐵皮屋，民眾發現通報警方到場，警攔下盤查，發現車身與車牌不相符，詢問兩人一度辯稱「貨車是借來的」只有車牌是偷的，經帶回偵辦，兩人才坦承全是偷的，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
經調查，林男（51歲）、侯男（42歲）自稱工人，周四（16日）凌晨，兩人分別在桃園偷了一輛貨車，隨後又在新北市新莊區大漢橋下竊得一塊車牌準備犯案。昨天（17日）凌晨4時許，兩人將偷來的貨車換掛偷來車牌，隨後將車開至新北市林口區文化一路一段一廢棄鐵皮屋，附近民眾發現報警協處。
林口警方獲報，立即調閱監視器追查，發現該車仍在文化一路一段附近，立即派員前往攔下盤查，警詢問兩賊「車子哪裡來的？」一嫌先是扯謊「他借的」警質問「你老實跟我說，車子是誰的」兩嫌還是辯稱借的。
這下警再也忍不住大罵「你們車牌是偷來的，我們剛已經查證過了，現在依竊盜現行犯逮捕你們」兩賊見已無法圓謊，當場承認被上銬帶回偵辦。偵詢時兩嫌坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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