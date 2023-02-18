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監院糾正虎豹潭 江怡臻：蔡政府是想糾正侯友宜

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

針對監察院就虎豹潭事件糾正新北市府未善盡場域管理責任，新北市議員江怡臻指出，事件發生地點屬台北水源特定區管理局管轄範圍，根本是經濟部水利署的責任，監察院連簡單事實都搞不清楚，這已經不是先射箭再畫靶，而是連靶都放歪，蔡政府真正想要糾正的是侯友宜。

江怡臻指出，虎豹潭當地管轄權屬經濟部水資源局，出事公司登記在台北市，新北市雙溪區為發生地，監察院就新北市政府為主要糾正對象並不合理。

江怡臻表示，監察院近期多次針對新北市政府提出糾正案，包括恩恩案、都市計畫變更案等，不免讓人聯想民進黨政府撒下天羅地網，追捕侯友宜。

江怡臻指出，沒有人會樂於見到這麼多生命離開，在虎豹潭事件發生以後，新北動員了300多個救災人員，不眠不休6天5夜全力搶救，希望有生還者，這場悲劇令人難過不捨，然而監察院利用此案進行錯誤調查，令人遺憾。

新北市議員江怡臻指出，虎豹潭是經濟部水利署的責任，蔡政府真正想要糾正的是侯友宜。圖／江怡臻臉書翻攝
新北市議員江怡臻指出，虎豹潭是經濟部水利署的責任，蔡政府真正想要糾正的是侯友宜。圖／江怡臻臉書翻攝

監察院 江怡臻

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