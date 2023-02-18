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新北樹林警環聯手取締噪音改裝車 去年共1324輛不合格

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為防止噪音改裝車深夜飆行擾民，新北市樹林警方於昨天（17日）晚上，聯合新北市政府環保局在大安路執行噪音、改裝車輛稽查，開單告發共13輛交違、改裝車。樹林警方表示，去年共告發1324輛改裝噪音車，呼籲民眾不要以身試法，以免挨罰。

樹林警方表示，為杜絕改裝汽機車夜間噪音擾人清夢，昨天（17日）晚上聯合新北市政府環保局，於大安路執行噪音、改裝車輛稽查。昨晚共攔查檢驗45輛疑似改裝排氣管車輛，現場6輛不符合規定，由環保局開單告發7項違規。

警方指出，根據去年（2022年）取締統計，共告發1353件無照駕駛、7743件闖紅燈、275件擅自增、減、變更原有規格設備及1049件通報環保局改裝致噪音車輛。

樹林警方提醒，警方針對無照駕駛、未戴安全帽、闖紅燈等違規項目強力取締外，更祭出扣車及溯源車主責任二大手段。如查獲未成年無照駕駛，除依法告發將車輛移置保管外；若車輛所有人有允許未成年無照駕駛之行為，則依道路交通管理處罰條例第21條之規定開處車輛所有人6000元以上1萬2000元以下罰鍰。

警方呼籲，家長們要多關懷青少年動態與安全，以防範憾事發生，共同維護道路安全、順暢及寧靜。

昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市樹林警方聯合環保局，在轄內大安路執行噪音、改裝車輛稽查，共開單告發13輛交違、改裝車。記者曾伯愷／翻攝

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