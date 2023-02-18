逃逸移工餓得發慌誤食絨毛姑婆芋 中毒嘴麻嘔吐險喪命

越南籍阮姓移工去年12月13日逃逸，疑四處打工碰壁，餓得面黃肌瘦，昨日上午在旗山區一處民宅前，誤將有毒的絨毛姑婆芋當芋頭吃，結果當場嘴麻腫脹嘔吐，癱軟在地，警消獲報趕抵，將中毒昏迷的阮男送醫，幸運撿回一命。

旗山警分局嶺口派出所警方，昨日上午8時30分許，接獲民眾通報，指得勝巷前有民眾路倒，請求警方協助。

警方趕抵後，驚見一名身形面黃肌瘦、上半身打赤膊的男子倒臥地上，不斷嘔吐，表情痛苦，且全身顫抖，警方隨即通報救護車協助送醫。在等待救護車前來時，警方見該名男子是外籍移工，研判可能是逃逸外勞，魚是隨同救護車一起到醫院。

警方指出，該名中毒的移工到院前，已呈現重度昏迷，幸經醫生施以緊急治療後，人已甦醒，後經了解，移工是31歲阮姓男子，去年12月13日從路竹區工廠逃逸，因四處找不到工作，無以為生，才誤將有毒的絨毛姑婆芋當芋頭吃，因此發生中毒嘔吐，險些喪命，所幸及時被人發現，從鬼門關撿回一命。