瓦斯桶放小貨車停路旁當貯存場？業者：一直有移動

台東市部分瓦斯業者將瓦斯桶放小貨車上，停社區空地、路旁，地方居民質疑將小貨車當成集散貯存場，長期放戶外風吹日曬雨淋，沒有安全疑慮嗎？業者表示「車子都有移動」，未固定停放一處；消防局認為業者便宜行事，將立即派員到場檢查。

台東市國泰煤氣行表示，瓦斯桶放車上、但不會固定停一處，每天都有在移動，在法律上應該沒問題，民眾擔心可去檢舉；另一瓦斯行表示，放小貨車上的都是從商家換運回來的空桶，經清洗放車上晾乾再載回貯存場，民眾可能誤會了。

台東黃姓市民指出，住家附近經常看到小貨車停路旁，上面放滿瓦斯桶，業者就從小貨車上卸下瓦斯，再以機車載運換售，小貨車上瓦斯桶就放戶外風吹日曬雨淋，質疑業者經營瓦斯行，沒自己的貯存場嗎？瓦斯桶露天放沒有安全疑慮嗎？

從事瓦斯業的台東縣議員簡維國表示，經檢查合格瓦斯桶放戶外，應該沒有安全問題，主要是觀感不佳。事實上一般家庭瓦斯桶放戶外安全性較佳，但放置地應能遮日擋雨，將勸導同業注意改善。

台東縣消防局預防科長劉東興表示，業者若要申請瓦斯行一定要有貯存場，但貯存場可租用、一般業者都會設在郊區，研判部分業者便宜行事，將瓦斯桶放在小貨車、方便送瓦斯。

劉東興說明，如小貨車所載瓦斯桶灌有液化石油氣，且長期停放在固定處所，該小貨車可視為液化石油氣儲存場所，違反相關規定，可依消防法處新台幣2萬元至10萬元罰鍰。