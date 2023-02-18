屏警偵破「假檢警」詐團機房 19人收押禁見

有詐騙集團承租屏東縣恆春鎮某民宿當作詐欺機房據點，屏東縣警方15號上午持拘票破窗攻堅，一舉逮補20名犯嫌，查扣行動電話35支、平板電腦18台、筆記型電腦6台、詐騙教戰手則1份、監視器3台、網路分享器2台等證物，警詢後依違反刑法詐欺罪嫌移送，檢察官訊後，除僅供餐的老闆娘之外，對其餘19名犯嫌聲請羈押，屏東地院於昨日裁定19名犯嫌收押禁見。

屏東警方執行清源專案2.0清查時，於去年12月獲得線報，恆春鎮上某民宿住客長時間關在房內，鮮少外出觀光，察覺有異，展開調查，發現疑似是詐欺集團機房據點，著手蒐證，並向屏東地方檢察署報指揮偵辦。

屏東恆春警分局、刑警大隊、刑事警察局第八大隊與憲兵隊共組聯合專案小組，認為時機成熟，本月15日上午10點多，成員持長棍破窗攻堅，逮補屋內主嫌22歲邱姓男子等20人，查扣犯案用行動電話35支、平板電腦18台、筆記型電腦6台、詐騙教戰手則1份、監視器3台、網路分享器2台、小客車3部等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送，檢察官訊後針對19名犯嫌聲請羈押，屏東地院於昨日裁定19名犯嫌收押禁見。

警方初步調查，該詐騙集團從去年12月成團，最年輕成員僅18歲，其中7人為通緝犯，有詐欺、毒品等前科，平日承租民宿，假日解散避免遭疑，以「假檢警」身份，向被害人詐稱涉嫌刑事案件，須將存款匯入「監管帳戶」或提領後交給警察機關監管人，否則存款將被凍結或沒收，利用民眾恐懼心理進行詐欺，清查共有23名被害人，多為中國大陸籍人士，財損金額確認中。