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泰國廟疑誆人改運 科技女新貴付百萬年薪未奏效

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市某泰國廟宇在網路標榜可協助改運、挽回感情，令年薪上百萬的科技女新貴信以為真，陸續匯款更高於年薪的金額做法事、買佛牌、點燭改運，不料未見起色，控告廟方詐欺。高雄警方查出，有28人同因此受騙，逮捕廟方負責人等4人，依詐欺罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵一隊去年8月便接獲類似報案，1女子想挽回與男友的感情，從網路見到這座廟標榜的內容，匯款後，也不見男友回心轉意，認為廟方利用宗教歛財，向警方報案。警方追查出這座廟在高雄市三民區高速公路交流道附近。1月間動員搜索，查扣佛牌、成堆蠟燭和電腦，根據電腦帳冊資料找到多名匯款人，其中28名男女同懷疑受騙，對廟方提告。

據了解，其中1名竹科某電子廠女主管，年薪約150萬元，但想換職獲得更高待遇，去年9月見到廟方在網路上的貼文，希望改運、換職成功，與廟方聯繫。廟方告訴她，每做1次法事要價16萬餘元，後來她認為未見效，再受廟方慫恿，繼續加碼點燭做法事、買佛牌，共做10多次法事，花費195萬元，但數月後仍沒效，控告廟方詐欺。

警方逮捕廟方負責人蔡姓男子（50歲）與聯絡人邵姓（39歲）、盧姓（37歲）、楊姓（28歲）3男子4人，發現提告的28人共被騙729萬餘元。警方查辦全案後，廟方也立即將網路商店上的貼文下架。

蔡姓負責人等人稱他們收款後，會匯款給到泰國，請人在泰國廟宇為委託人做法事，但一時拿不出匯款資料，經警方依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，4人都獲請回。

高雄某泰國神壇標榜為人點燭改運，28人被騙近730萬元。記者林保光／攝影
高雄某泰國神壇標榜為人點燭改運，28人被騙近730萬元。記者林保光／攝影
高雄某泰國神壇標榜為人點燭改運，警方查扣成箱蠟燭。記者林保光／攝影
高雄某泰國神壇標榜為人點燭改運，警方查扣成箱蠟燭。記者林保光／攝影

詐欺 泰國

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