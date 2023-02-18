偷香油錢賊星該敗 12小時偷兩次人車都入鏡
彰化縣溪湖鎮鎮安宮12小時內，接連遭一名50多歲男子使用鐵鈎從賽錢箱裡鈎出香油錢，作案過程被鎮安宮監視錄影器全部錄下，宮廟執事人員已報案，被偷金額尚待估計，警方已循線追緝竊賊。
地方人士指出，鎮安宮執事人員今天上午發現一名男子形跡可疑，到賽錢箱面前停留約3分鐘，不時轉頭看宮廟外面，男子離開後，執事人員調閱監視錄影畫面，赫然發現男子使用鐵鈎行竊香油錢，回想起這名男子好像昨晚也來過，快轉監視錄影畫面到昨晚，果然他（2月17日）晚上7點多使用相同方法偷錢。
溪湖鎮鎮安宮清乾隆年間建造，主祀神明順正府大王公來台200多年，神明降乩建廟，神跡廣被香火鼎盛，常有外縣市友廟聯誼。50多歲男子開著不錯的車輛前來，昨晚得手食髓知味，竟然12小時內又來偷，信眾相當氣憤已報警抓賊。
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