超白癡科技執法！ 拖車違規竟開拋錨車 蘆洲警：已撤單

這個月2日，新北市新莊區一民眾車子拋錨，找來拖吊業者將車載往汽修廠，不料，日前卻收到一張600元違規罰單，讓車主相當不滿，怒將罰單上傳臉書社群，並貼文寫道「超白癡的科技執法！」對此，蘆洲警方坦承疏失，已主動將該罰單撤銷，後續會再加強教育及落實審核機制。

據了解，該名王姓車主，這個月2日上午因車子拋錨，找來拖吊業者協助拖運到汽修廠，當天上午10時14分左右，拖吊車行經新北市八里區龍米路一段65巷口上關渡橋前，拖吊車變換車道時，因違規跨越雙白線，被路口科技執法儀器拍到。

新北市八里區一輛拖吊車違規行駛，事後卻是被拋錨車主挨罰，讓他氣憤貼文臉書社群。記者曾伯愷／翻攝

不料，昨天（17日）王姓車主竟收到一張「變換車道不依標線指示」的600元罰單，讓車主氣的透過臉書《●【爆料公社】●》上傳罰單照片，並貼文寫道「超白癡的科技執法！」罰單竟然是開給上面被拖運的車輛，除了電腦拍照外，都沒經過人的篩選嗎？不少網友留言「吊車司機的違規，你幫忙繳，人也太好」、「製單的員警都沒在看嗎」、「科技始終來自於人性！只是管理審核的人性累了！」「都坐拖車了，還來罰單」等話。

對此，蘆洲警方坦承疏失，因科技執法設備誤框成拖車載運之拋錨車輛錯致舉發錯誤，已於今天上午主動將罰單撤銷，分局將加強教育及落實審核機制，並請儀器業者強化辨識功能，以避免舉發錯誤再次發生。另呼籲，民眾如遇舉發錯誤罰單，可循申訴管道申訴申請撤銷罰單。