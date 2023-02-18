一周連偷同間工廠3次 竊賊驚見有警察駕車逃仍被逮

游姓男子前年夥同簡姓及官姓男子共組竊盜集團，鎖定新北市一間工廠，半個月內連續兩次上門行竊，得手價值60萬元的電纜線及鐵管，第三次下手行竊時，驚見有員警前來巡邏，連忙駕車想逃仍被逮，循線查獲共犯管男及簡男到案，新北地檢署日前依竊盜罪起訴3人。

起訴指出，2021年11月8日，游姓男子夥同簡姓男子前往新北市樹樹林區佳園路一段一間工廠，由簡男留在車上把風，游男侵入工廠裡偷走一捲約30公尺長電纜線及開關5個。

游男食髓知味，事隔一周，於同年月15上午8時再度夥同官姓男子前往該工廠，依舊是由游男潛入工廠內，成功偷走40支鐵管及長約100公尺電纜線，兩次行竊讓工廠損失約60萬元。

當天下午2時許再度前往該工廠，由官男在外把風，游男第三度入內下手行竊時，正巧樹林警分局員警巡邏至該處，官男見狀連忙快步逃離，游男躲回車內欲駕車逃跑，仍被員警當場攔下查獲，隨後在樹林區育德街官男住處，查獲官男並起獲遭竊鐵管及130公尺的電纜線等贓物，並通知共犯簡男到案。