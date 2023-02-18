客家掃墓季防公墓火警 竹縣義消分隊長捐噴霧機助救災

客家人習俗元宵過後開始掃墓，新竹縣消防局近期接獲多起因民眾祭拜燃燒金紙、整地除草不慎引發公墓火警，救災疲於奔命。新埔義消分隊長羅興仁特別慷慨捐贈10台噴霧機給新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火，成為救災利器。

新竹縣轄下各鄉鎮市以新埔鎮公墓區域分布最多，公墓火警件數也居高不下。新埔義消分隊長羅興仁投入協助消防勤務20餘年，有感於警、義消這段時間總是疲於奔命地救災打火，同時身為一位團體幹部，總是設想如何強化案件搶救效率，以及減輕消防弟兄裝備負重。

羅興仁決定捐贈10台噴霧機予新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，迅速地揹負噴霧機抵達現場，有效射水滅火，抑制火勢避免雜草擴大延燒。

消防第三大隊大隊長陳孟嬬說，消防人員救災時為保護自身安全仍須穿著消防衣、帽、鞋空氣呼吸器等總重達20公斤裝備，加上布水線還要揹負2條3公斤水帶，對救災人員來說耗費身心體力甚鉅，感謝義消民力捐贈採購救災噴霧設備，可減除救災人員身心負擔外，也強化山林暨公墓火災搶救效率，避免災害擴大。