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客家掃墓季防公墓火警 竹縣義消分隊長捐噴霧機助救災

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

客家人習俗元宵過後開始掃墓，新竹縣消防局近期接獲多起因民眾祭拜燃燒金紙、整地除草不慎引發公墓火警，救災疲於奔命。新埔義消分隊長羅興仁特別慷慨捐贈10台噴霧機給新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火，成為救災利器。

新竹縣轄下各鄉鎮市以新埔鎮公墓區域分布最多，公墓火警件數也居高不下。新埔義消分隊長羅興仁投入協助消防勤務20餘年，有感於警、義消這段時間總是疲於奔命地救災打火，同時身為一位團體幹部，總是設想如何強化案件搶救效率，以及減輕消防弟兄裝備負重。

羅興仁決定捐贈10台噴霧機予新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，迅速地揹負噴霧機抵達現場，有效射水滅火，抑制火勢避免雜草擴大延燒。

消防第三大隊大隊長陳孟嬬說，消防人員救災時為保護自身安全仍須穿著消防衣、帽、鞋空氣呼吸器等總重達20公斤裝備，加上布水線還要揹負2條3公斤水帶，對救災人員來說耗費身心體力甚鉅，感謝義消民力捐贈採購救災噴霧設備，可減除救災人員身心負擔外，也強化山林暨公墓火災搶救效率，避免災害擴大。

新竹縣政府消防局局長陳中振表示，客家習俗農曆年後便開始掃墓一直到清明節，也是推動重點火災預防工作時段，有賴各分隊積極接洽協調鄉鎮市公所，配合於災前整理公墓區域雜草及修剪道路樹木，並於網頁、跑馬燈公告防火宣導等減災作為，希望有效降低公墓火警發生機率，同時也減少PM2.5空氣汙染

新埔義消分隊長羅興仁（右）捐贈10台噴霧機給新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火。圖／新竹縣消防局提供
新埔義消分隊長羅興仁（右）捐贈10台噴霧機給新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火。圖／新竹縣消防局提供
噴霧機輕便靈活，能讓消防員在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火。圖／新竹縣消防局提供
噴霧機輕便靈活，能讓消防員在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火。圖／新竹縣消防局提供
新埔義消分隊長羅興仁（右）捐贈10台噴霧機給新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火。圖／新竹縣消防局提供
新埔義消分隊長羅興仁（右）捐贈10台噴霧機給新埔消防分隊，希藉由其輕便靈活操作特性，在山林公墓火警發生之初，即能有效射水滅火。圖／新竹縣消防局提供

火災 空氣汙染 清明節

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