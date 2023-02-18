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影／苗栗三義山區木材倉庫昨晚火警 持續至今上午仍悶燒

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉西湖村山區一處鐵皮屋木材倉庫昨晚近7點時發生火警，火勢並波及周邊林木，苗栗縣消防局及警方據報後趕往滅火，消防局動員多個消防分隊人力，因現場周邊存放大量木材，今天上午仍有明火及悶燒情況，消防局持續監控及滅火處置。

苗栗縣消防局指出，昨晚6點57分接獲通報三義鄉西湖村四分山區一處鐵皮屋及木材堆燃燒，鐵皮屋燃燒面積約100平方公尺，木材堆燃燒約600平方公尺，火勢並波及周邊山林。

消防局出動三義、銅鑼、卓蘭、苗栗、苑裡、特搜、公館、頭屋及大隊，共13車26名消防人員前往搶救，今天上午近10點，現場的木材堆持續悶燒，不時有明火冒出，消防人員持續監控，這起火警未造成人員傷亡，起火原因待調查。

苗栗警分局表示，屋主表示失火的獨棟倉庫平時只用來存放木材，並未放置其他物品，也無常駐使用的電器物品，平常無人居住。

苗栗縣三義鄉西湖村山區一處鐵皮屋木材倉庫昨晚近7點發生火警，火勢並波及周邊林木。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三義鄉西湖村山區一處鐵皮屋木材倉庫昨晚近7點發生火警，火勢並波及周邊林木。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三義鄉西湖村山區一處鐵皮屋木材倉庫昨晚近7點發生火警，火勢並波及周邊林木。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三義鄉西湖村山區一處鐵皮屋木材倉庫昨晚近7點發生火警，火勢並波及周邊林木。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三義鄉西湖村山區一處鐵皮屋木材倉庫昨晚近7點發生火警，火勢並波及周邊林木。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣三義鄉西湖村山區一處鐵皮屋木材倉庫昨晚近7點發生火警，火勢並波及周邊林木。圖／苗栗縣消防局提供

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