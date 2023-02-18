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闖空門搬不夠還開車載 2周落網辯10餘瓶紀念酒已喝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄72歲蕭姓老翁上月底外出旅遊，7天後返家，驚見遭賊闖空門，收藏的古董刀劍、10餘瓶紀念酒及電視被搬空，損失16萬餘元，氣炸報警；警方調監視器，發現是林姓慣竊所為，因東西琳瑯滿目，林搬一次不夠，還開車載，2周後落網，聲稱紀念酒全喝光。

警方指出，家住鳳山區中山東路的蕭姓老翁，1月31日外出旅遊，2月6日返家後，赫然發現住處大門被打開，家中遭竊賊闖入，四處翻箱倒櫃，現場凌亂不堪，氣炸報警。

蕭男心情沮喪告知警方，家中有不少他收藏已久的珍寶，經清點屋內損失後，發現包括洋酒及金門高粱等紀念酒約數10瓶、茶葉8罐、圓餅普洱茶半打、太極刀劍、紀念武士刀、液晶電視 1 台、電腦主機及螢幕1組、郵局存簿、印鑑及木化石等財物失竊，共計損失約16萬9400元。

鳳山警分局成功派出所獲報後，和偵查隊共同偵辦，調閱監視器發現，竊賊餘2月2日凌晨1時許闖入，因偷竊東西太多，一次搬不完，凌晨3時許，還開車載走偷來的電視機，經擴大調閱近半個月監視器影像畫面交叉比對，鎖定慣竊45歲林姓男子涉有重嫌。

警方查出林男涉案後，15日下午3時許，前往林男位於鳳山區的瑞順街住處搜索，當場逮獲林男，在其住處起出古董刀具、茶葉、木化石等大批贓物，帶回警局清點，讓警局頓時成為古董店。

警方清點後，發現10餘瓶紀念酒消失，詢問林男，林聲稱，酒已全數喝光，但警方懷疑他將酒盜賣，警詢後依竊盜罪嫌將林移送法辦。

被害人蕭姓老翁獲悉警方破案，趕到警局，雖紀念酒及部分贓物已追不回，但多數贓物完璧歸趙，讓他感激地頻向警方致謝。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊，警方2周後將他逮捕，警方起獲木化石贓物。記者石秀華／翻攝
高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊，警方2周後將他逮捕，警方起獲木化石贓物。記者石秀華／翻攝
高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊，警方2周後將他逮捕，起出古董刀具等大批贓物。記者石秀華／翻攝
高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊，警方2周後將他逮捕，起出古董刀具等大批贓物。記者石秀華／翻攝
高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊古董刀劍及紀念酒等大批贓物，警方2周後將他逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊古董刀劍及紀念酒等大批贓物，警方2周後將他逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊，因東西太多，一次搬不完，還開車載走偷來的電視機。記者石秀華／翻攝
高雄林姓慣竊，闖入鳳山區被害人住家行竊，因東西太多，一次搬不完，還開車載走偷來的電視機。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子，趁鳳山區一名蕭姓老翁外出旅遊闖空門，圖為林男搬運電視機的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子，趁鳳山區一名蕭姓老翁外出旅遊闖空門，圖為林男搬運電視機的畫面。記者石秀華／翻攝

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