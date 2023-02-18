大學圖書館出現偷拍狼 男子偷拍多位女大學生遭訴
游姓男子去年在新北市某大學圖書館內，持智慧型手機偷拍多名女大學生裙底風光，其中一名受害女大學生察覺有異，報警逮人，游男坦承偷拍，新北地檢署日前依妨害秘密罪起訴游男。
起訴指出，游男去年9月22日在新北市某大學圖書館內，趁搭乘電梯時，持智慧型手機偷拍一名女大學生裙底風光，得逞後食髓知味，隔天再度以相同手法，在圖書館電梯裡偷拍兩名女大學生。
其中一名受害女學生察覺有異，卻不動聲色，立即走出電梯，暗中觀察游男動向，同時打電話報警，新北市警方獲報，迅速派員警到場，當場攔下游男進行盤查，果真在其手機裡，發現三名受害女大學生的不雅照片及影片，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。
檢察官認為游男涉無故竊錄他人非公共開活動及身體隱私部分罪，日前依法起訴游男。
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