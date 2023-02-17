小動物亂竄釀禍？紅牌重機急煞失控連撞2車 整台稀爛全毀

高雄27歲戴姓男今晚騎乘紅牌大重機車，行經楠梓區楠梓新路時，突然急煞導致車身不穩打滑，先撞向前方42歲賴姓女騎士的機車，後又波及停在一旁的休旅車才停止，整台重機被撞爛，所幸，雙方都只受輕傷，沒送醫也無酒駕；戴男聲稱，突然有動物竄出才會急煞釀成事故。詳細事故原因仍待警方釐清。

這起事故發生於今天晚上7時38分，戴男騎乘紅牌大重機車，沿楠梓新路南向北快車道行駛，不明原因煞致，導致重心不穩，撞擊同向前方由賴女機車，隨後又人車倒地，車體噴飛波及路旁停放的休旅車。

事故現場，碎片散落一地，重機卡在休旅車底，車頭全毀；所幸，戴男、賴女只受輕傷，無須送醫。紅牌大重機由戴男所有，他聲稱，行駛在路上，突然有因動物竄出，才會急煞。

初步了解，雙方都無酒駕，事故發生原因疑因大重機未注意車前與未保持安全距離所致。詳細肇責，仍需交由交通大隊分析研判。