聽新聞
test
0:00 / 0:00
小動物亂竄釀禍？紅牌重機急煞失控連撞2車 整台稀爛全毀
高雄27歲戴姓男今晚騎乘紅牌大重機車，行經楠梓區楠梓新路時，突然急煞導致車身不穩打滑，先撞向前方42歲賴姓女騎士的機車，後又波及停在一旁的休旅車才停止，整台重機被撞爛，所幸，雙方都只受輕傷，沒送醫也無酒駕；戴男聲稱，突然有動物竄出才會急煞釀成事故。詳細事故原因仍待警方釐清。
這起事故發生於今天晚上7時38分，戴男騎乘紅牌大重機車，沿楠梓新路南向北快車道行駛，不明原因煞致，導致重心不穩，撞擊同向前方由賴女機車，隨後又人車倒地，車體噴飛波及路旁停放的休旅車。
事故現場，碎片散落一地，重機卡在休旅車底，車頭全毀；所幸，戴男、賴女只受輕傷，無須送醫。紅牌大重機由戴男所有，他聲稱，行駛在路上，突然有因動物竄出，才會急煞。
初步了解，雙方都無酒駕，事故發生原因疑因大重機未注意車前與未保持安全距離所致。詳細肇責，仍需交由交通大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言