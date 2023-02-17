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影／酒醉男偷菜刀搶燒臘店 遭中和警依現行犯逮捕

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

酒醉王姓男子今晚涉嫌先搶菜刀再持刀至燒臘店強盜財物，中和警方獲報迅速趕抵依加重強盜準現行犯當場逮捕，警詢後明天將依法移送新北地檢署偵辦。

中和警分局今天晚上6時許接獲110通報，中和區民享街一間燒臘店發生強盜案，轄區國光派出所線上巡邏警網迅速趕抵，見王姓男子（47歲）手持菜刀站在店門前，立即喝令將刀丟下，同時上前將其壓制在地並逮捕。

據了解，王男今晚在民享街一間檳榔攤買購買兩瓶啤酒，喝完後徒步行經滷味店，突然動手搶走攤子上的一把菜刀，涉嫌再持刀衝到民享街2巷一間燒臘店，高喊「拿一千元來」意圖行搶，店員陳姓男子（41歲）見狀也大喊「有強盜。」

所幸警方獲報迅速趕抵，立即掏槍喝令王男棄刀並依現行犯當場逮捕。經查王男領有身心障礙手冊，目前無業，疑似酒後神志不太清醒加上肚子餓，才會一時起意搶菜刀行搶，酒測值為0.73毫克，警詢後，明天將依加重強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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酒醉王姓男子今晚涉嫌先搶菜刀再持刀至燒臘店強盜財物，中和警方獲報迅速趕抵依加重強盜準現行犯逮捕。記者王長鼎／翻攝
酒醉王姓男子今晚涉嫌先搶菜刀再持刀至燒臘店強盜財物，中和警方獲報迅速趕抵依加重強盜準現行犯逮捕。記者王長鼎／翻攝
酒醉王姓男子今晚涉嫌先搶菜刀再持刀至燒臘店強盜財物，中和警方獲報迅速趕抵依加重強盜準現行犯逮捕。記者王長鼎／翻攝
酒醉王姓男子今晚涉嫌先搶菜刀再持刀至燒臘店強盜財物，中和警方獲報迅速趕抵依加重強盜準現行犯逮捕。記者王長鼎／翻攝

強盜 新北 酒測

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