賓士男酒駕肇逃 逆向超車迎面撞小貨車害人受傷送醫

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

屏東廣東路上今天晚間發生一起酒駕肇事逃逸車禍，涉嫌酒駕肇事白色賓士車駕駛人53歲張姓男子，事故發生後，徒步離開，警方在古松西巷附近發現張男，實施酒測值達0.28毫克，依涉嫌公共危險、肇事逃逸等罪嫌將男子帶回派出所。

屏東53歲張姓男子晚間7時許酒後駕車，行經屏東市區廣東路1043號時，為超越前面黑色轎車，跨越車道和迎面而來的小貨車相撞，張男賓士車頭左側嚴重毀損，小貨車疑似因閃避不及翻覆，造成23歲歐姓貨車駕駛小腿骨折，緊急送醫救治。

事故現場一片狼籍，張男肇禍後棄車徒步逃離現場，警方獲報到場，根據路人形容的衣著外觀與男子離去的方向展開追緝，在距離事故地700公尺的古松西巷發現張男，對他進行酒測達0.25毫克，立即將張男依涉嫌公共危險、肇事逃逸德帶回派出所。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東市53歲張姓男子晚間酒駕肇事逃逸車禍，白色賓士車頭左側嚴重毀損。圖／屏東縣消防局提供
屏東市53歲張姓男子晚間酒駕肇事逃逸車禍，白色賓士車頭左側嚴重毀損。圖／屏東縣消防局提供
屏東市53歲張姓男子酒駕逆向超車，與對向小貨車相撞，造成23歲歐姓貨車駕駛小腿骨折。圖／屏東縣消防局提供
屏東市53歲張姓男子酒駕逆向超車，與對向小貨車相撞，造成23歲歐姓貨車駕駛小腿骨折。圖／屏東縣消防局提供
屏東市53歲張姓男子酒駕肇逃，逆向超車造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市53歲張姓男子酒駕肇逃，逆向超車造成小貨車駕駛受傷送醫。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東市53歲張姓男子酒駕，為超越前面黑色轎車，跨越車道逆向超車，與對向小貨車相撞，波及黑色轎車，造成左後輪板金凹陷。圖／屏東縣消防局提供
屏東市53歲張姓男子酒駕，為超越前面黑色轎車，跨越車道逆向超車，與對向小貨車相撞，波及黑色轎車，造成左後輪板金凹陷。圖／屏東縣消防局提供

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