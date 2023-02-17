賓士男酒駕肇逃 逆向超車迎面撞小貨車害人受傷送醫

屏東市廣東路上今天晚間發生一起酒駕肇事逃逸車禍，涉嫌酒駕肇事白色賓士車駕駛人53歲張姓男子，事故發生後，徒步離開，警方在古松西巷附近發現張男，實施酒測值達0.28毫克，依涉嫌公共危險、肇事逃逸等罪嫌將男子帶回派出所。

屏東53歲張姓男子晚間7時許酒後駕車，行經屏東市區廣東路1043號時，為超越前面黑色轎車，跨越車道和迎面而來的小貨車相撞，張男賓士車頭左側嚴重毀損，小貨車疑似因閃避不及翻覆，造成23歲歐姓貨車駕駛小腿骨折，緊急送醫救治。

事故現場一片狼籍，張男肇禍後棄車徒步逃離現場，警方獲報到場，根據路人形容的衣著外觀與男子離去的方向展開追緝，在距離事故地700公尺的古松西巷發現張男，對他進行酒測達0.25毫克，立即將張男依涉嫌公共危險、肇事逃逸德帶回派出所。

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