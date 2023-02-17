屏東市透天厝3樓神明廳起火 屋內人員即時逃出無受傷
今晚間6點左右，屏東市區一處民宅3樓起火燃燒，屋內竄出濃煙，屏東縣消防局獲報，出動12輛各式搶救車輛、29名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢35分鐘內控制。經殘火處理，疑似神明廳起火燃燒，現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
消防局指出，屏東市廣東路954巷內一間3層樓高的透天厝，今天晚間6點15分左右，從頂樓位置突然冒出大量濃煙旋即竄出火舌，周圍鄰居見狀急忙呼喊提醒，所幸屋內一名人員即時逃出，沒有受傷。
屏東縣消防局獲報，出動12輛各式搶救車輛、29名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢35分鐘內控制。經消防員殘火處理，疑似神明廳起火所致，無人員傷亡，無波及周遭住戶，詳細的起火原因及財物損失將由消防火調科調查釐清。
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