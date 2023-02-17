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曳引車右轉與機車碰撞 21歲騎士撞飛頭部重創不治
花蓮縣21歲李姓男子今天下午騎機車沿南濱路1段直行，行經吉安鄉華中路時，與右轉的曳引車發生碰撞，李姓騎士被彈飛撞上電線桿，頭部重創當場不治。曳引車林姓駕駛酒測值為零，警方正釐清事發原因。
警方調查，20歲的李姓男子今天下午1時07分，在南濱路1段與華中路口，與45歲林姓男子駕駛的曳引車發生碰撞，當時曳引車要右轉，機車則是由北往南直行，發生碰撞後，李姓騎士被彈飛，撞上電線桿，頭部受重創。經查2人都是花蓮人，林姓駕駛酒測後無酒精反應，肇事原因仍待調查釐清。
吉安警分局指出，轄區吉安、壽豐兩鄉聯外道路狹長，屬南北交通要衝，是許多遊覽車、曳引車、聯結車等大型車輛行駛的必經路線，為防制大型車輛衍生意外事故，警方持續在重點路段加強攔檢稽查。
警方指出，依據統計，「視線死角」和「內輪差」是大車肇事主因，大型車輛駕駛座較高、車身長，駕駛不易發現車頭或後方狀況，若在轉彎時有人車突然竄出，更不容易立即判斷，容易造成傷亡，呼籲民眾若路上遇到大型車，保持10公尺以上安全距離，也建議大車的行車視野輔助系統，應具有主動預警，偵測涵蓋內輪差與視野盲區，有效維護用路安全。
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