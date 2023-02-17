曳引車右轉與機車碰撞 21歲騎士撞飛頭部重創不治

花蓮縣21歲李姓男子今天下午騎機車沿南濱路1段直行，行經吉安鄉華中路時，與右轉的曳引車發生碰撞，李姓騎士被彈飛撞上電線桿，頭部重創當場不治。曳引車林姓駕駛酒測值為零，警方正釐清事發原因。

警方調查，20歲的李姓男子今天下午1時07分，在南濱路1段與華中路口，與45歲林姓男子駕駛的曳引車發生碰撞，當時曳引車要右轉，機車則是由北往南直行，發生碰撞後，李姓騎士被彈飛，撞上電線桿，頭部受重創。經查2人都是花蓮人，林姓駕駛酒測後無酒精反應，肇事原因仍待調查釐清。

吉安警分局指出，轄區吉安、壽豐兩鄉聯外道路狹長，屬南北交通要衝，是許多遊覽車、曳引車、聯結車等大型車輛行駛的必經路線，為防制大型車輛衍生意外事故，警方持續在重點路段加強攔檢稽查。