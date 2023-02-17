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陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

高雄救護車載病患路口鳴笛示警 騎士直直衝過來慘撞傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛由林姓男子駕駛的民間救護車，今天下午4時30分許，載送男病患就醫，沿途開警示燈及警報器，行經鼓山區美術館路口，遇紅燈減速，但曾姓機車騎士未注意，穿越路口直接撞上救護車倒地，幸僅嘴唇和肢體擦挫傷，病患無礙，詳細肇責由警方釐清。

警方指出，31歲林姓男子今天下午4時30分許，駕駛民間救護車，從梓官區護理之家，載送50餘歲的男性病患到前金區就醫，沿途開啟警示燈及警報器。

救護車行經鼓山區美術東二路由北往南方向，接近美術館路口時，遇紅燈號誌，汽機車禮讓，救護車穿越路口也減速通過，但20歲的曾姓男子騎機車經過美術館路由東向西方向，未見救護車駛來，直直衝過路口時，當場撞上救護車，人車倒地。

曾男倒地受傷，機車零件散落一地，救護車左側車身受損，病患受些許驚嚇，幸未受傷；護理之家派遣另一輛救護車將病患先行送往就醫，消防局救護車將曾送醫治療，幸曾僅嘴唇和肢體擦挫傷，無大礙。

警方事後對林、曾2人施以酒測，雙方均未喝酒，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

高雄民間救護車今天下午在鼓山區美術館附近載送病患就醫，路口鳴笛示警，一名機車騎士未注意穿越路口，當場撞上救護車車身，倒地受傷。記者石秀華／翻攝
高雄民間救護車今天下午在鼓山區美術館附近載送病患就醫，路口鳴笛示警，一名機車騎士未注意穿越路口，當場撞上救護車車身，倒地受傷。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓騎士穿越路口，未注意鳴笛的救護車，直直撞上救護車倒地受傷，機車零件散落一地，救護車左側車身受損。記者石秀華／翻攝
高雄曾姓騎士穿越路口，未注意鳴笛的救護車，直直撞上救護車倒地受傷，機車零件散落一地，救護車左側車身受損。記者石秀華／翻攝
高雄民間救護車今天下午載送病患，行經鼓山區美術館路，雖經過路口鳴笛示警，但一名機車騎士未注意穿越路口，直接撞上救護車，倒地受傷。記者石秀華／翻攝
高雄民間救護車今天下午載送病患，行經鼓山區美術館路，雖經過路口鳴笛示警，但一名機車騎士未注意穿越路口，直接撞上救護車，倒地受傷。記者石秀華／翻攝

救護車 美術館

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