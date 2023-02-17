高雄救護車載病患路口鳴笛示警 騎士直直衝過來慘撞傷

高雄市一輛由林姓男子駕駛的民間救護車，今天下午4時30分許，載送男病患就醫，沿途開警示燈及警報器，行經鼓山區美術館路口，遇紅燈減速，但曾姓機車騎士未注意，穿越路口直接撞上救護車倒地，幸僅嘴唇和肢體擦挫傷，病患無礙，詳細肇責由警方釐清。

警方指出，31歲林姓男子今天下午4時30分許，駕駛民間救護車，從梓官區護理之家，載送50餘歲的男性病患到前金區就醫，沿途開啟警示燈及警報器。

救護車行經鼓山區美術東二路由北往南方向，接近美術館路口時，遇紅燈號誌，汽機車禮讓，救護車穿越路口也減速通過，但20歲的曾姓男子騎機車經過美術館路由東向西方向，未見救護車駛來，直直衝過路口時，當場撞上救護車，人車倒地。

曾男倒地受傷，機車零件散落一地，救護車左側車身受損，病患受些許驚嚇，幸未受傷；護理之家派遣另一輛救護車將病患先行送往就醫，消防局救護車將曾送醫治療，幸曾僅嘴唇和肢體擦挫傷，無大礙。