龍舟天菜獲選亞運選手公文送至靈堂 媽：他期待的禮物

28歲的龍舟天菜陳俞安昨清早5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工中14米坑洞，脫困時已無生命跡象，送醫不治，今遺體相驗，家屬、女友皆悲痛難耐。中華民國龍舟協會今天特別將入選公文送到靈堂，陳俞安媽媽表示，他今年2月才獲選為亞運培訓隊選手，拿到公文是他相當期待的禮物。

桃消防局昨10時30分許接獲報案，陳俞安騎機車墜落桃園區國際路二段、文中路交叉路口施工坑洞中，坑洞直徑3公尺、深14公尺，消防人員到場後，穿上懸吊衣、利用吊車垂降，再將他放上擔架自坑洞救出，雖無明顯外傷，但已無生命跡象，送醫搶救後，仍宣告不治。

陳媽媽說，今中華民國龍舟協會特別將入選公文送到靈堂，公文寫下，「經選訓委員會決議通過陳俞安先生為第19屆亞洲運動會男子龍舟培訓隊選手」，這是他生前相當期待的禮物。

陳媽媽表示，兒子一直都隊比賽很有企圖心，卻因為昨天要去練習途中發生意外，雖選拔早已結束，也得知兒子成功入選，不過實質的公文遲遲未收到，相信這分公文能讓兒子知道他的努力有回報。