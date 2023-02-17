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高雄監錄器妥善率達九成四 警方盼走「全租賃」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警察局建置錄影監視系統，部分因已逾年限或故障無法運作，但警方表示，系統妥善率在2020年是81％，到今年1月31日，已提升到94.2％。高雄市警局計畫，全市的監錄系統將朝「全租賃」方向執行，由廠商建置前後端設備及維護。

高雄市警局統計，目前高雄市共有2萬3294支監錄設備，其中逾8年使用年限的監視器，共有1萬5024支，占全數的64.5％。警方統計，截至1月31日，共有1336支故障、403支配合工程停機，全市監錄系統妥善率達94.2％，已比2020年的妥善率81％，高出13趴。

據了解，高雄市警局自從逐步設置監錄系統，後來將原由民政局統籌的各鄰里監視器，一併納入警方管理，並逐年增設監錄器，由於設置監錄系統費用不低，維護費用也高，將後端機房統一拉到各派出所，以節省機房費用，直到2017年，改為「部分租賃」， 由廠商設置監錄器及監錄系統供電置箱，至今以租賃方式維運的監錄器共有4083支。

高雄市警局近2年光編列監錄系統維運費用，每年近5000萬元，僅能汰換530支監錄系統，不算逐漸逾使用年限的監錄器，要達到完全汰換，須28年才能換完，因此，高雄市警局原本在2021年就計畫，全市監錄系統走「全租賃」方向，只每年編列租金預算，不必再由警方斥資建置及維護，但正值市府付各項工程款高峰期，並礙於財政問題，這項全租賃計畫才暫時擱置。

高雄市警局表示，目前規畫以5年、8年或10年期程，達到全租賃目標，逐步汰換逾年限的監錄器，在未達成全租賃目標前，非租賃的監錄器簡易維修，仍由各分局員警成立的工班負責。

高雄市警局因監錄系統維運費高，目前已部分租賃，由廠商自行維修線路，規畫將來走向「全租賃」。記者林保光／攝影
高雄市警局因監錄系統維運費高，目前已部分租賃，由廠商自行維修線路，規畫將來走向「全租賃」。記者林保光／攝影

高雄市 監視器

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