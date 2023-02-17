最新畫面曝光！龍舟國手疑沒煞車直衝工地 墜14米深井慘死

亞運龍舟國手陳俞安昨凌晨自撞桃園市水務局汙水下水道工地，墜落14米深井死亡，家屬今質疑現場警示燈光線不足、圍籬不牢固才導致憾事，但水務局強調現場安全設施均符合規定，雙方各執一詞；桃園檢警調閱監視器，發現陳疑似沒有煞車，直接撞進工地，但是否如家屬所述光線不足，有待進一步調查，另訂於下周一解剖釐清死因。

28歲的陳俞安2018年曾代表我國參加雅加達亞運，並在500公尺、1000公尺輕艇龍舟項目奪得金牌，成績耀眼。他熱衷運動，生前以健身房教練為業，也經常義務指導後輩輕艇相關知識，今天也獲杭州亞運龍舟培訓隊員資格，原本有機會為國爭光，可惜在昨天傳出噩耗。

陳俞安的女友今天淚灑殯儀館，指自己是昨天下午從陳的健身房老闆口中得知噩耗，當下腦袋一片空白，根本不知道該如何反應，可是經過沉澱，又只有心痛難過。她表示，陳昨天出門是要去台北教後輩划龍舟，一個禮拜至少3次，對該路段應該很熟悉，不曉得為何會發生意外，大家都很想知道真相。

事發過程的監視器畫面今天曝光，陳俞安疑似沒有煞車，整輛機車直直撞向圍籬，人車都栽進工地，但不見有人起身或前往查看，只剩圍籬及三角錐上的警示燈還在閃爍。

「他曾為國爭光，卻沒想到死在國家工程之下。」陳俞安的母親今天下午看完監視器，質疑工地現場警示燈光線不足，導致發現障礙物時無法第一時間反映。她也質疑工地圍籬未固定牢靠，以至於人車撞上之後往前噴飛，而且深井在未施工時沒有加蓋，種種因素串聯才造成死亡憾事。

水務局對事故表達遺憾與不捨，但強調事故發生前，工地警示燈、爆閃燈、箱型警示標語及安全圍籬均正常運作，全案目前由檢警負責，會全力配合調查。