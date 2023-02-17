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國道1號湖口段大車撞小車翻肚 後方紫爆回堵5公里

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

國道1號新竹湖口路段南下88.3公里今天下午發生擦撞翻車事故，1輛大貨車不明原因先撞上前方自小客車，造成小車失控追撞另輛小客車後翻覆，消防局獲報處理，幸傷者意識清楚、手部撕裂傷送醫救治。由於該路段本就是壅塞瓶頸點，翻車事故造成後方回堵5公里長，一度「紫爆」正陸續恢復車流順暢。

新竹縣消防局今天下午2點13分接獲民眾報案，在國道1號南下88.3公里處發生車禍，現場為2輛小客車、1輛大貨車發生擦撞，由民眾受傷，消防局火速派遣新工92車前往，下午2點35分將傷者送往竹北東元醫院，該名患者意識清楚、手部撕裂傷。

國道2隊楊梅分隊指出，經初步了解現場先是1輛行駛在外線車道的大貨車，不明原因撞上自小客車，造成該輛自小客車失控偏移車道，並撞上另輛白色自小客車，又導致白車失控後翻覆，擋風玻璃碎裂等物品四散，詳細事故原因與發生經過仍在釐清中。

國道警方也提醒用路人，該路段目前依舊車多，提醒用路人注意前方路況，變換車道時要注意保持安全車距等，避免發生事故。

白色自小客車在國道挨撞後翻覆。記者張裕珍／翻攝
白色自小客車在國道挨撞後翻覆。記者張裕珍／翻攝
白色自小客車在國道挨撞後翻覆。記者張裕珍／翻攝
白色自小客車在國道挨撞後翻覆。記者張裕珍／翻攝
大貨車不明原因撞上自小客車釀翻車事故。記者張裕珍／翻攝
大貨車不明原因撞上自小客車釀翻車事故。記者張裕珍／翻攝

國道 車道

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