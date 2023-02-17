7歲男童遭母同居人五花大綁 彈下體、鉛筆插肛門凌虐

台中1名單親媽媽帶7歲兒子和男友同居，去年疫情停課時男友以男童不服管教，和女友拿繩子、膠帶將他五花大綁，還以金屬扳手等打斷雙腳，甚至以鉛筆、掃帚把柄狠插肛門，釀男童直腸潰爛，警方接獲家暴到場見男童裸體全身傷，法院各依強制性交、傷害判男友9年、女子6月，可上訴。

檢警調查，男友認為男童不服管教，去年5月至8月因新冠肺炎學校停課期間，竟拿膠帶、繩子把小孩綑綁起來，並以金屬扳手痛毆，甚至以彈指方式凌虐他生殖器，把男童打到臉骨折、全身大面積瘀青。

男友同年8月16日、17日又要拿繩子綁男童，見他踢腳反抗就叫女子幫忙壓雙腳，繩子另一頭還固定在門閂上並持掃把痛毆2、3個小時。

檢警還查出，男友甚至拿鉛筆、白板筆，或掃帚握把插男童肛門，以此方式對他強制性交，直到17日凌晨鄰居聽到小孩哭泣聲報案稱疑似家暴，警方到場見男童全身赤裸、熊貓眼傷痕累累，送醫驗傷又發現肛門撕裂傷、直腸多處潰爛，雙腳還骨折。

法院審理時，男友、女子僅部分坦承，女子辯稱當下她雖在場，但動手的是男友沒有參與綑綁，其辯護人則說，女子因懷孕且長期受男友控制，是受逼迫下才去拿繩子。

男童則說，一開始叔叔拿繩子綁他，後來媽媽也聽叔叔的話把他綁起來，之後就遭叔叔用掃把、衣架打；法院認為，女子身為男童親生母親，卻未採取任何保護幼子措施，僅稱恐懼男友毫無保護孩子動作，不採信其辯詞。

另就性侵部分，男友辯稱是叫男童用屁股夾鉛筆，但因太細夾不住才換白板筆，後還一直掉落他一氣才用白板筆亂戳他屁股，不確定是否有戳到肛門，另外一次因男童不服管教，才拿掃把戳他屁股，但他當時有穿4件褲子。

男童指證歷歷，表示叔叔曾用鉛筆、白板筆插他大便的地方，每隔5分鐘拔出來，掉下來還會被罵，肛門很痛還流血，很不喜歡這樣；法院參酌醫院驗傷，發現男童肛門、直腸都有傷口潰爛，經評斷為性侵害合併性虐待。

法院審酌，男友對同居人小孩毆打、綑綁打到雙腳骨折、遍體鱗傷，殘害國家幼苗，女子則未能克盡母職，毫無保護兒子作為，依1個成年人共同故意對兒童犯傷害罪、2個對未滿14歲之男子犯強制性交罪，共判男友9年。

法院另依成年人共同故意對兒童犯傷害罪判女子6月，考量她無前科、但賠償兒子、男童生父，斟酌再三宣告緩刑3年。

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