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國道仁德路段火燒車意外 司機目睹油管起火急逃生

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

國道1號高速公路南向334.2公里台南仁德路段外側路肩，下午1時45分傳出火燒車，國道四隊及消防局等趕往現場滅火，2時03分撲滅。國道四隊指出，車內駕駛及乘客共2人無人受傷，駕駛人表示該車因油管起火，將車輛停至外側路肩後起火燃燒，確切起火原因仍待消防局調查釐清。

國道四隊指出，勤指中心於1時45分接獲通報，一部自小貨車停在國道1號南向334.2公里外側路肩處起火燃燒後，立即派遣巡邏車至現場處理，並在後方警戒。另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及台南市消防局協助處理，火勢2時03分撲滅，現場則於2時35分排除，恢復正常通車。

國道四隊表示，車內駕駛及乘客共2人，無人員受傷，經駕駛人表示該車因油管起火，他將車輛停至外側路肩後，車輛開始起火燃燒，至於確切起火發生原因，將由消防局調查釐清。

國道四隊呼籲，用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人安全。

國道四隊表示，車內駕駛及乘客共2人，無人員受傷，經駕駛人表示該車因油管起火。圖／讀者提供
國道四隊表示，車內駕駛及乘客共2人，無人員受傷，經駕駛人表示該車因油管起火。圖／讀者提供
國道1號高速公路南向334.2公里台南仁德路段外側路肩，下午1時45分傳出火燒車。圖／讀者提供
國道1號高速公路南向334.2公里台南仁德路段外側路肩，下午1時45分傳出火燒車。圖／讀者提供
國道四隊指出，火勢2時03分撲滅，現場則於2時35分排除，恢復正常通車。圖／讀者提供
國道四隊指出，火勢2時03分撲滅，現場則於2時35分排除，恢復正常通車。圖／讀者提供

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