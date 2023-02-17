南投偏遠派出所合署辦公 許淑華：3年補足員額提高見警率

南投市彰南路舊半山派出所廳舍修繕今天落成，由南投分局警備隊、交通小隊進駐，南投縣長許淑華說，對於偏遠地區合署辦公，將分三年補足本縣警力員額，4月起就會有第一批20多名員警報到，會做最有效的人力配置，提高見警率，讓民眾更放心。

舊半山派出所為3層樓建築，於民國75年啟用至今已有37年，因南投分局行政大樓不敷使用，前縣長林明溱提撥1000萬元進行廳含修繕工程。該廳舍耐震補強及修繕工程去年7月25日動工，加上內部設備增設與調整，在今天啟用。

縣議員林憶如、張婉慈、林儒暘及多位地方民代都到場支持，並與許縣長一起拉下紅綵，為分局警備隊、交通小隊的進駐揭牌。

許淑華說，感謝前縣長林明溱促成，讓不敷使用的舊半山辦出所可以搬到新的辦公大樓，又將舊大樓重新整修，提供給南投分局擴大辦公使用，增加辦公空間。

南投縣警局長黃勝源說，分局警備隊、交通小隊皆已進駐辦公，一樓為交通隊使用，有報案台、偵查室及辦公室設施，2樓為警備隊辦公室及備勤室，3樓則為備勤室與宿舍，整修後的辦公廳舍最多可容納18至20人辦公，目前兩隊共有12人進駐。