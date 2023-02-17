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「公安圍籬無閃燈警示」龍舟天菜摔14米坑亡 昔日教練求真相

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

28歲的龍舟天菜陳俞安掉14米坑洞亡，過去表現成績亮眼，引發譁然。圖／翻攝自陳俞安臉書
28歲的龍舟天菜陳俞安掉14米坑洞亡，過去表現成績亮眼，引發譁然。圖／翻攝自陳俞安臉書

28歲的龍舟天菜陳俞安昨凌晨5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工14米坑洞送醫不治；陳俞安過去在萬能科大的教練范良誌受訪回應，陳俞安個性很開朗正面，比賽也都有好成績，今年2月才獲選為亞運培訓隊選手，今年9月將要比賽，他也同時指導全國原住民運動會桃園市代表隊，昨準備要騎車去訓練卻天人永隔。

桃消防局昨天上午10時30分許接獲報案，有男子疑騎機車墜落桃園區國際路二段、文中路交叉路口現場是直徑3公尺、坑深14公尺的施工中立坑，消防人員到場後，穿上懸吊衣、利用吊車垂降，再將男子放上擔架將他自坑洞救出，雖無明顯外傷，但已無生命跡象，送醫搶救後，仍宣告不治。

曾就讀大溪高中、萬能科技大學的陳俞安，過去是輕艇隊、龍舟隊成員，長相帥氣的他成績亮眼，曾在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅。

范良誌指出，他的個性開朗正面且積極訓練，過去指導他規畫的訓練一直都全力以赴完成，一路從縣市代表隊、亞錦賽，甚至亞運，都有不錯的成績，現在畢業仍會安排他去指導當教練，且從他的臉書可知道人緣好，很多人都來幫他發聲想了解真相。

范良誌說，昨天早上他要騎車去隊友家一起北上練習，人卻遲遲沒有看到，電話也沒接通，然後直到昨下午1時許，才有人打電話告知他這件事，心情相當難過，父母因為小孩走了痛心，但希望能找到一個答案。

范良誌說，據他了解該路段公安圍籬是沒有閃燈的，加上天色昏暗，且施工範圍蠻大的，也無任何警示標語，天暗根本看不到，希望能查明真相並給一個解釋，也盼相關單位能真的注重公安問題。

范良誌說，陳俞安（右2）個性開朗正面且積極訓練，過去指導他規畫的訓練一直都全力以赴完成。圖／萬能科大提供
范良誌說，陳俞安（右2）個性開朗正面且積極訓練，過去指導他規畫的訓練一直都全力以赴完成。圖／萬能科大提供
范良誌說，陳俞安（左）曾在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅。圖／萬能科大提供
范良誌說，陳俞安（左）曾在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀、2019年世界錦標賽2金2銅。圖／萬能科大提供
陳俞安昨不甚騎車衝撞進14米大坑，教練范良誌表示，據他了解現場昏暗也沒有告示牌。記者翁唯真／翻攝
陳俞安昨不甚騎車衝撞進14米大坑，教練范良誌表示，據他了解現場昏暗也沒有告示牌。記者翁唯真／翻攝

桃園 公安

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