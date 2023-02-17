花3萬5買點數才能解鎖見面 警到場男頓悟被騙了

新北市鄧姓男子透過交友APP，認識一名叫「安琪」女子。雙方聊了一個禮拜，安琪開始叫鄧男「親愛的」，鄧男覺得找到真愛，LINE約「安琪」見面。怎料，安琪謊以要他購買點3萬5千元遊戲點數，才能「解鎖」見面，鄧男不疑有他先買2萬拍照上傳，店員察覺有異報警，經警到場勸說，鄧男才頓悟被騙。

經調查，鄧姓男子（60歲）周三（8日）透過交友APP認識一名叫「安琪」女子。兩人隔空交談一周，彼此互有好感，安琪稱鄧男「親愛的」而鄧男也覺得找到真愛，便鼓起勇氣LINE約她餐敘碰面。

怎料，「安琪」開始露出馬腳，要鄧男到超商購買點3萬5千元遊戲點數，才能「解鎖」見面，鄧男不疑有他，於這周三（15日）下午3時許，來到新北市淡水區新市二路的一家連鎖超商，先向店員購買2萬元遊戲點數，隨後拍照上傳給安琪確認。隨後又準備再買1萬5千元點數，這下讓店員覺得有異報警協處。

淡水警分局水碓派出所警員李瀚強、黃子耘獲報趕抵，經查看雙方LINE對話內容，當場要鄧不要再買點數，並向他說這是「假交友，真詐騙！」老梗，但鄧男被愛沖昏頭，仍抱一絲希望，對警說「3萬5千元匯過去，說不定能見上一面，不一定是詐騙呀！」