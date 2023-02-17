快訊

經典賽／為他鼓掌！張育成炸裂兩分砲 展現大聯盟砲瓦

衛福部宣示明年不調漲健保費率 薛瑞元：朝這方向努力

國1仁德路段傳火燒車 黑煙直竄連2公里外都看得到

花3萬5買點數才能解鎖見面 警到場男頓悟被騙了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鄧姓男子透過交友APP，認識一名叫「安琪」女子。雙方聊了一個禮拜，安琪開始叫鄧男「親愛的」，鄧男覺得找到真愛，LINE約「安琪」見面。怎料，安琪謊以要他購買點3萬5千元遊戲點數，才能「解鎖」見面，鄧男不疑有他先買2萬拍照上傳，店員察覺有異報警，經警到場勸說，鄧男才頓悟被騙。

經調查，鄧姓男子（60歲）周三（8日）透過交友APP認識一名叫「安琪」女子。兩人隔空交談一周，彼此互有好感，安琪稱鄧男「親愛的」而鄧男也覺得找到真愛，便鼓起勇氣LINE約她餐敘碰面。

怎料，「安琪」開始露出馬腳，要鄧男到超商購買點3萬5千元遊戲點數，才能「解鎖」見面，鄧男不疑有他，於這周三（15日）下午3時許，來到新北市淡水區新市二路的一家連鎖超商，先向店員購買2萬元遊戲點數，隨後拍照上傳給安琪確認。隨後又準備再買1萬5千元點數，這下讓店員覺得有異報警協處。

淡水警分局水碓派出所警員李瀚強、黃子耘獲報趕抵，經查看雙方LINE對話內容，當場要鄧不要再買點數，並向他說這是「假交友，真詐騙！」老梗，但鄧男被愛沖昏頭，仍抱一絲希望，對警說「3萬5千元匯過去，說不定能見上一面，不一定是詐騙呀！」

經員警苦口婆心地勸說，男女朋友見面，不需要購買點數當保證金吧！鄧男才願意相信自己被騙，當場封鎖對方，並刪除交友軟體，成功阻止鄧男再購買1萬5千元點數。

新北市淡水區鄧姓男子，要買3萬5千元遊戲點數「解鎖」見網友，警勸說他才頓悟被騙。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄧姓男子，要買3萬5千元遊戲點數「解鎖」見網友，警勸說他才頓悟被騙。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄧姓男子與詐團對話內容，經警勸說後，他才頓悟被騙。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區鄧姓男子與詐團對話內容，經警勸說後，他才頓悟被騙。記者曾伯愷／翻攝

LINE 淡水

延伸閱讀

男法警死命糾纏女行員遭封鎖 他辱罵「渾球」還埋伏工作地尾隨追問

LINE發表自然語言處理平台2.0 邁向快速生成式內容

日本辭典老牌業者也出LINE貼圖 打個招呼順便教學兩句

帥氣男模遭黑道控制 長髮正妹買點數救人結局超展開

相關新聞

「公安圍籬無閃燈警示」龍舟天菜摔14米坑亡 昔日教練求真相

28歲的龍舟天菜陳俞安昨凌晨5時許，騎機車撞開圍欄，掉入桃園區國際、文中路口施工14米坑洞送醫不治；陳俞安過去在萬能科大...

疑因低頭滑手機…男童跌進北市動物園水池 保育員出動幫打撈錢包

台北市立動物園昨發生國小男童落水意外。一名男童和同學在穿山甲館的蓮花池畔聚集，一邊聊天、一邊滑手機，男童一隻腳踩在池畔石...

國道一號仁德路段傳火燒車 黑煙直竄連2公里外都看得到

國道一號高速公路仁德路段南下334.1K處，今天下午1時多發生火燒車意外，現場一輛小貨車不明原因起火，駕駛察覺轎車有異，...

「龍舟天菜」墜井身亡 女友痛苦求真相

龍舟國手陳俞安昨天凌晨不明原因撞上桃園市汙水下水道工地，墜落14米深井死亡。檢警安排今天相驗，陳的女友難忍悲傷痛哭，盼檢...

龍舟國手墜工作井不治 工地安全有缺失？桃園市府說明

桃園市28歲龍舟國手陳俞安昨天凌晨騎機車不慎撞上路中污水下水道工程工作區，墜井送醫不治，家屬質疑工地圍籬有疏失包括燈光不...

龍舟國手墜井身亡 母淚乾哽咽：兒子，我想你了

亞運龍舟金牌國手陳俞安昨天凌晨騎車撞上桃園市污水下水道工程圍籬身亡，監視器畫面曝光後，家屬質疑工地警示燈光不足，安全設施...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦